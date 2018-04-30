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ABD'nin kuklası Selman'dan skandal Filistin açıklaması!

Son günlerde aldığı kararlar ve söylemleriyle tepki toplayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ABD'ye gerçekleştirdiği 3 haftalık ziyaret boyunca Yahudi cemaat liderleriyle bir araya geldi. Ayrıca Selman'ın Filistin konusundaki açıklamaları da İsrail basını tarafından sızdırıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:39
ABD'nin kuklası Selman'dan skandal Filistin açıklaması!

İsrail basını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'de Yahudi cemaat liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının detaylarını ortaya çıkardı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ayrıntılarını ABD'li ve İsrailli diplomatlara dayandıran İsrail basını, Veliaht Prensin toplantı boyunca Filistin lideri Mahmud Abbas'a ve Filistinlilere sert eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

"ÖNCELİĞİMİZ FİLİSTİN DEĞİL"

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a göre ülkesinin önceliği Filistin meselesi değil. Selman'a göre, "Filistin meselesi Suudi hükümetinin veya Suudi kamuoyunun öncelikli meselesi değil. Ülkemizin öncelikli meselesi İran'ın bölgedeki etkileriyle mücadele etmek."

"İSRAİL İLE NORMALLEŞME İÇİN BARIŞ GELMELİ"

Filistinlilere yönelik getirdiği eleştirilerine rağmen Muhammed bin Selman'a göre Körfez ülkeleri ve ülkesinin İsrail'le normalleşmeye gitmesi gerekiyor. Körfez ülkelerinin İsrail'le normalleşmeye gitmesi ise İsrail-Filistin barış sürecinde ilerlenme sağlanmasıyla gerçekleşecek.

"FİLİSTİNLİLER SESLERİNİ KESMELİ VE ABD'NİN TEKLİFİNE RIZA GÖSTERMELİ"

Toplantıya dair sızdırılan en önemli konuşma ise İbn Selman'ın Filistinliler hakkında sarf ettiği sözler oldu. Yahudi cemaat liderlerine hitabında İbn Selman, "Filistinliler barış fırsatlarını kaçırdılar. Artık seslerini kesmeliler ve Trump yönetiminin teklifine razı olmalılar" ifadelerine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:39
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