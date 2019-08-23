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ABD'nin kirli Türkiye planı deşifre oldu!

ABD'nin Türkiye'ye yönelik Patriot hava savunma sistemi teklifini resmen geri çekmesinin ardından yeni planı deşifre oldu.

23 Ağustos 2019 Cuma 20:59
ABD'nin kirli Türkiye planı deşifre oldu!

Washington'un Ankara'ya yaptığı Patriot hava savunma sistemi teklifini resmen geri çekmesini değerlendiren Rus uzman Lipovoy, ABD'nin Türkiye'yi kendi nüfuz alanında tutmak için her yola başvuracağını söyledi.

ABD, tüm çağrılara rağmen Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alma kararlığından taviz vermeyen Türkiye'ye yönelik yeni bir adım attı ve yapılan son Patriot teklifini geri çektiğini açıkladı.

ABD'nin attığı son adımı Sputnik'e değerlendiren 'Ofitseri Rossii' (Rusya Subayları) Sivil Toplum Örgütü Başkanı,Tümgeneral Sergey Lipovoy, ABD'nin Patriot'ları satmaktan vazgeçerek bir yandan itibarını koruma ve diğer yandan Ankara'yı Washington'la işbirliğine geri döndürme girişiminde bulunduğunu kaydetti.

"Türkiye S-400'leri ekonomik faydayı gözeterek aldı"

Türkiye'nin müttefikleri arasında ustaca manevra yaptığını ve silah alımı konusunda ekonomik faydayı ve ulusal çıkarlarını esas aldığını anlatan Lipovoy, Ankara'nın S-400 sistemlerini de en başta ekonomik faydayı gözeterek aldığını belirtti.

ABD, Rus-Türk anlaşmalarından memnun değil

S-400 anlaşmasının Ankara için başarılı bir ticari proje olduğunu, Rus-Türk ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ve askeri-teknik işbirliğinin özel bir yere sahip olduğunu anlatan Lipovoy, "Türkiye NATO üyesi olduğu sürece ABD, Ankara'nın kendi nüfuz alanından çıkmaması için her şeyi yapacak. ABD, Rusya ve Türkiye arasındaki silah anlaşmalarından memnun değil ancak Washington yönetimi, NATO üyesi olan Türkiye'nin başta Akdeniz, Boğazlar, Ortadoğu ve Suriye olmak üzere birçok bölgede ABD'nin çıkarlarını gözeteceğini düşünüyor" dedi.

CNN’e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’ye sürekli S-400 hava savunma sistemini teslim alırsa, son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu” ifadesini kullanmıştı. Patriot teklifinin geri çekilmesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına Washington yönetimi tarafından verilen son yanıt olarak değerlendiriliyor.

ABD daha önce de Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 20:59
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Rusya

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