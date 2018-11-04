ABD'nin korkunç Münbiç planı: DEAŞ'ı yine sahaya sürecekler!

Münbiç'te Türkiye ile askeri devriyeleri 'zoraki' de olsa başlatan ABD, terörist ortağı PKK/PYD-YPG ile yeni planlar peşinde. Bir süredir Münbiç'te Amerikan heyetlerle gerçekleştirilen toplantıların ardından son olarak ABD'li generaller, PKK'nın Dağlıca ve Aktütün saldırılarının faili Azad Simi'yi Suriye'deki terör örgütünde askeri operasyonlar görevinin başına getirdi. Hatta sözkonusu teröristi Blackhawk helikopterine bindirerek keşif de yaptılar. Deyrizor'da sözde DEAŞ'a karşı 'hibrit operasyon' yürütmeyi planlayan ABD'li generallerin Suriye'de, özellikle Fırat'ın doğusunda yeni hesaplar peşinde olduğu belirtiliyor.

Onlar için cehenneme döner

Askeri kaynaklar, Amerikalı generallerin sözde DEAŞ'a karşı hibrit savaş keşif faaliyetini, "O savaş Deyrizor'da değil Fırat'ın doğusunda olacak. ABD, ortağı terörist PKK/PYD ile yeni planlamalar peşinde" şeklinde değerlendirdi. Münbiç'in gerek Türkiye gerekse PKK için bir 'sırat köprüsü' olduğunu, burası terörist örgütten arındırıldığında Fırat'ın doğusunun bölücü örgüt ve uzantıları için cehenneme döneceğini, Türkiye'nin ise 911 km'lik sınırından terörü kovacağını belirten kaynaklar, "Baktığımızda Münbiç, Fırat'ın doğusunun kilididir. Bu kilit açıldığında artık ABD'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin baskılarına karşı koyması mümkün değil. ABD Münbiç'ten teröristleri çekmek zorunda kalacak, öyle ya da böyle. Ve bu andan itibaren de Türkiye için ardık doğuya yönelmesi önünde bir engel kalmayacak. Bunu gören ABD ve terörist örgüt direniyor. Bu iki ortağın nehrin doğusu için yeni planlamalar içinde oldukları gözardı edilemez" bilgisini verdi.

DEAŞ yeniden türetiliyor

Suriye'deki varlığını DEAŞ ile mücadele üzerinden meşrulaştıran ABD'nin bu doğrultuda elindeki DEAŞ silahını bir kez daha çekmesinin şaşırtıcı olmayacağı belirtiliyor. ABD'nin otobüslerle taşıdığı DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin harekete geçirilerek Fırat'ın doğusunda yeniden bir DEAŞ tehdidi yaratılması planlamalarına karşı uyanık olunması gerektiğini belirten askeri kaynaklar, ABD'nin terörist ortaklarıyla kontrol ettiği bu bölgeyi terk etmemek için her türlü oyunu devreye sokacağına işaret etti.

Aynı oyun yine sahnede

Uzunca bir süredir Suriye'de sadece Deyrizor bölgesinde varlık gösterebilen DEAŞ, bir süredir Şam güneyinde rejimin muhaliflerden temizlendiği bölgelerde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Bu hakimiyetin de Rusya'nın ABD'ye el-Tanf üssünden çıkmaları yönündeki açıklamaları sonrası gelmesi dikkat çekiyor. DEAŞ'ın yeniden varlık gösterdiği Hama, Humus güneyindeki alan ise Tanf üssü batısında, İsrail'in doğusundaki konumuyla dikkat çekiyor. DEAŞ'ın bu hamlesi, ABD'ye Tanf üssündeki varlığını geri çekmeme bahanesi verdiği gibi bir yandan da İsrail'e Suriye'de varlık göstermek için alan açıyor.

‘Çiya Kobani’ kod adlı Azad Simi, geçtiğimiz nisanda ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel’le görüşmüş ve el sıkışırken görüntülenmişti. Simi, temmuzda yeniden ortaya çıktı. Bu kez ABD’li General Paul E. Funk ve Özel Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard’la birlikte ‘Kara Şahin’ olarak bilinen Blackhawk UH-60 tipi helikoptere bindi.

O mesaj ABD ve PKK’ya

ABD’nin terörist ortağıyla planlamalarını gören Türkiye, Fırat’ın doğusunu angajman kapsamında etkili şekilde vurarak hem ABD’ye ‘Münbiç’ mesajı veriyor hem de PKK’ya Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon öncesi baskı kuruyor. Askeri kaynaklar, “Türkiye, bölgedeki teröristlere, Fırtına obüslerinin menzili kadar, yaklaşık 40 kilometrelik alanda, gördüğü anda yok edeceği mesajını veriyor. Bunu Fırat’ın doğusuna yönelik harekât öncesi bir baskı ve yıldırma faaliyeti olarak görebiliriz. TSK, terörist örgütü psikolojik olarak yıldırmak suretiyle harekât öncesi yapılması gereken faaliyetleri uygulamaya koymuştur” bilgisini verdi.

(Yenişafak)