ABD'nin kimseye satmadığı uçak Yunanistan'a indi

Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet F-22 Raptor tipi savaş uçağı, Yunanistan’ın Larissa Hava Üssü’ne geldi. Uçakların inişleri spotterlar tarafından çekilerek paylaşıldı. Uçakların ziyaret amaçlı geldiği öğrenildi.

Geçmişte Yunan Hava Kuvvetleri'nin RF-4E uçaklarının kullandığı üste halen 110. Filo'ya ev sahipliği yapıyor.

Larissa Hava Üssü'nde ayrıca Amerikan RQ-9B Reaper İnsansız Hava Araçları da bulunuyor.

F-22 RAPTOR SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

-Uzunluğu 18,90 metredir.

-Yüksekliği 5.08 metredir.

-Kanat açıklığı 13,56 metredir.

-Yükleme sınırı 15 tondur.

-Raptor savaş uçağının boş ağırlığı 14.379 kilogram olup yüklü ağırlığı ise 25.107 kilogramdır.

-Bu uçağın maksimum kalkış ağırlığı 36 tonun üzerindedir.

F-22 Raptor savaş uçağı çift motorlu bir uçaktır.

-Raptor savaş uçaklarının yapabileceği maksimum hız 2.25 mach’tır. 2,25 mach hızının kilometre cinsinden karşılığı ise 2.759 kilometredir. Yani bu uçağın saatteki hızı yaklaşık olarak 2.760 kilometredir. (Ülkemizin elinde bulunan en önemli avcı uçağı olan F-16 savaş uçaklarının saatteki hızı ise 2.175 kilometredir)

-F-22 Raptor savaş uçaklarının sefer menzili 3200 kilometre olarak belirtilmiştir.

-F-22 Raptor savaş uçaklarının birçok savaş uçağında olduğu gibi kanatlarına da yükleme yapılmakta olup kanatları her bir metrekarede 322 kilogramlık bir yük taşıma kapasitesine sahiptir.

-F-22 raptorlar üzerinde bulundurduğu silahlar bakımından da oldukça etkili bir avcı uçağıdır. Havadan havaya, havadan karaya atış yapabilen füzeler ve roketleri bulunmaktadır. Şimdi aşağıya F-22 raptor savaş uçağında bulunan silahların ayrıntılarını verelim.

F-22 RAPTOR SAVAŞ UÇAĞININ SİLAHLARI NELERDİR?

-1 adet 20 milimetre çapında Vulcan top

Havadan havaya atış yapabilen füzeler:

-6 adet AIM-120 AMRAAM

-2 adet AIM-9 Sidewinder

Havadan karaya atış yapabilen füzeler:

-2 adet AIM-120 AMRAAM

-2 adet AIM-9 Sidewinder veya 2 adet 450 kg JDAM

-2 adet Wind Corrected Munitions Dispensers veya 8 adet 110 kg GBU-39 Small Diameter.