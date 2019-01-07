ABD'nin Kerkük'teki askeri üssünü genişleteceği iddiası

ERBİL (AA) - ABD'nin Suriye'den çekilecek askerlerine hazırlık için Irak'ın Kerkük kentinde bulunan K1 Askeri Üssü'nü genişleteceği iddia edildi.

Eski Irak Milletvekili Şahavan Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nü genişleteceğini ileri sürdü.

ABD askerlerinin söz konusu üssün kapasitesini artırmayı planladığını söyleyen Abdullah, "Üssün genişletilmesiyle daha fazla Amerikan askeri oraya konuşlanacak." dedi.

Abdullah, askeri hareketliliğin sadece Kerkük'ün K1 Üssü'nde yaşanmadığını, Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Üssü ile Salahaddin ve Irak-Suriye sınırında da ABD'nin askeri hareketliliğinin söz konusu olduğunu ifade etti.

- Bir grup ABD askerinin Kerkük'e geldiği iddiası

Öte yandan Kerkük İl Meclis Üyesi Muhammed Kemal ise bir grup ABD askerinin Kerkük'e geldiği iddiasına ilişkin, "ABD askerlerinin Kerkük'e gelerek K1 Üssü'nde konuşlandığını biliyoruz ancak hangi amaçla geldiklerini bilmiyoruz." diye konuştu.

Kemal, "Son zamanda DEAŞ'ın il sınırındaki eylemleri arttı ve Irak güçleri bu durumu kontrol edemiyor. Bu konuda ABD askerlerinin gelmesini olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

- ABD'nin Irak'taki askeri üsleri

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

ABD başkent Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü'nün yanı sıra buranın Taci bölgesinde de eğitim amaçlı olan Taci Askeri Üssü'ne sahip. Ülkenin batısındaki Enbar'da Habaniyye ve Aynü'l Esed adlı iki askeri üssü daha bulunan ABD, özellikle 2014 yazında DEAŞ saldırıları sırasında bu üsleri aktif şekilde kullanmaya başlamıştı.



Amerikan askerleri, Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü'nü de kullanıyor.



Irak'ı işgal eden ABD, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Musul'da da askeri üslerle varlık gösteriyor. ABD güçleri Musul'da Kayarra (Geyyara) Askeri Üssü'nde bulunuyor.



Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü de ABD güçlerinin bulunduğu üsler arasında yer alıyor. ABD'nin Uluslararası Erbil Havalimanı'nında da bir askeri üssü söz konusu.