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ABD'nin kararı sonrası Maduro'dan ilk açıklama: "Gereken yasal cevabı vereceğiz!"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına ilişkin açıklamada bulundu. Maduro "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." dedi.

29 Ocak 2019 Salı 07:49
ABD'nin kararı sonrası Maduro'dan ilk açıklama: "Gereken yasal cevabı vereceğiz!"

ABD ile tüm diplomatik ilişkileri geçen hafta kesen Devlet Başkanı Nikolas Maduro, bu ülkeden ayrılan Venezuelalı diplomatları başkent Caracas'taki Devlet  Başkanlığı Sarayı Miraflores'de ağırladı.

Maduro, ABD'nin Venezuelalı petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya  yaptırım uygulamasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu  Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Bu, yasa dışı bir yoldur. PDVSA ve Citgo yöneticilerine gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdim. Böylelikle  anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın  çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." diye konuştu.

Maduro, yaptırım kararlarının, kendisini ülkenin "geçici devlet  başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun isteği doğrultusunda  alındığını söyledi.

Maduro, ABD'deki Venezuelalı diplomatik temsilcilere saf  değiştirmeleri için para teklif edildiğini ancak diplomatların bunu kabul  etmediğini dile getirdi.

"Olacaklardan sorumlu olursunuz"

Muhalefete diyalog çağrısını yineleyen Maduro, "Ülkedeki birçok  muhalif liderin, ülkenin şu anda gitmekte olduğu aşırılığa karşı olduğunu biliyorum ancak susmaya devam ederseniz siz de Venezuela'da olacaklardan sorumlu olursunuz. Şimdi vakit cesaret, darbeye 'Hayır' deme, diyalog masasına oturma vaktidir." ifadelerini kullandı.

Maduro, Venezuela'nın tarihi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğuna  dikkati çekerek, "Tarihi günler yaşıyoruz, tarihi bir savaşla karşı karşıyayız.  Darbe ve müdahalecilik zamanı 20. yüzyılda kaldı. Venezuela, 20. yüzyıla geri  dönmeyecek. Venezuela, kendi çizdiği demokratik ve özgür yolunda ilerlemeye devam  edecektir." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 07:49
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