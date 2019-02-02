ABD'nin çekilme kararı sonrası Putin'den karşı hamle
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı çiğnediğini söyledi.02 Şubat 2019 Cumartesi 12:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'yi çiğnediğini söyledi.
Putin, ülkesinin de INF Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu.
Putin, INF kararının ardından ABD silahlarının denetiminin gerektiğini belirtti ve Rusya Savunma Bakanlığı ile Orta Menzilli Süpersonik Füze üretimine başlaması konusunda anlaştıklarını söyledi.
Putin ayrıca Savunma Bakanlığı'na ABD ile silahsızlanma görüşmelerine başlamamaları talimatını verdiğini ifade etti.
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