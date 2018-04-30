ABD'nin kaos stratejisi! Ortadoğu'daki asıl amaçları ne?

ABD yönetiminin üçlü koalisyon güçlerinin ortaklaşa düzenlediği hava saldırısından sonra bölgede “kalıcı iz” bırakma arzusu merak konusu oldu. Bu açıklamalar gösteriyor ki bölgede yaratılmaya çalışılan kaos devam edecek.

ABD yönetimi kimyasal silahlara sahip Suriye'yi caydırmak için, her fırsatta vurmaya devam edeceklerini söylerken, eş zamanlı olarak askerlerini Suriye'den çekmeyi gündeme taşıdı. Geçen hafta gerçekleşen hava saldırıları sonrasında da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray'dan net olmayan, kafa karıştırıcı açıklamalar üst üste gelmeye başladı.

ABD'nin şu anda bulundurduğu askerleri ne zaman çekeceği konusu belli değil. Saldırı sonrasında ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını daha da güçlendireceği görüşleri medyaya yansımıştı, ancak yetkililer saldırıdan sonra Beyaz Saray stratejisinin hiç değişmediğini vurguladı.

ABD'li yetkililer, özellikle Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri Trump'ın açıklamalarından farklı olarak Suriye'de parametrelerin değişmediğini gösteriyor, DAEŞ'i bitirmeye ve bir daha ortaya çıkmamasını sağlamaya odaklandıklarını beyan ediyor.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders açıklamasında "ABD'nin misyonu değişmedi: Başkan, ABD güçlerinin mümkün olan en kısa zamanda evlerine dönmesini istiyor, bu açık. DAEŞ’i tamamen temizlemek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları oluşturmakta kararlıyız. Ayrıca bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın, bölgenin güvenliğini sağlamak için hem askeri hem de mali açıdan daha fazla sorumluluk üstlenmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEN GÜÇLÜ BE KALICI İZ BIRAKTIKTAN SONRA ÇEKİLECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump son olarak Macron’la görüşmesinde Suriye konusunda ''Eve dönmek istiyoruz, eve döneceğiz. Ama güçlü ve kalıcı iz bırakmak istiyoruz.” dedi. Öte yandan Şam rejiminin bundan sonraki hedefinin İdlib olacağı konuşuluyor. İdlib'deki 2 milyonluk nüfusun yarısından fazlası, hali hazırda yerinden edilmiş durumda.

ABD'nin ise Suriye konusunda alacağı yeni bir karar var mı bilinmiyor. Ankara için önemli olan ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği desteğin alacağı şekil ve PYD/YPG’nin kontrolündeki Suriye topraklarının akıbeti ve nasıl yönetileceği.

Menbiç’le ilgili gelişmeler özellikle önemli. Bu konularda ABD-Türkiye arasında görüşmeler halen devam ediyor. Burada Pompeo’nun göreve başlamasından sonra alacağı pozisyon da önemli. Ancak görünen o ki ABD Suriye'deki müttefiklerini güçlendirmeye çalışacak, Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin daha aktif rol oynamalarını talep edecek.

Kimi çevreler ABD yönetimindeki bu karışık görünümün bir strateji olduğunu, ABD’nin Orta Doğu’yu karıştırmayı, bölge ülkelerini birbiriyle çatışmalarını sağlamayı uzun süreli tutmayı hedeflediğini bilerek, isteyerek planladığını düşünüyor.

Türkiye Haber Merkezi