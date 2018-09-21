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ABD'nin İsrail'i savunan BM Daimi Temsilcisi İran'ı suçladı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın son aylarda Irak'a karşı agresifliğini artırdığını iddia ederek "Ortadoğu'da çatışmaya ve istikrarsızlığa yol açan bir ülke var ve bu İsrail değil, İran" ifadesini kullandı.

21 Eylül 2018 Cuma 01:23
ABD'nin İsrail'i savunan BM Daimi Temsilcisi İran'ı suçladı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın son aylarda Irak'a karşı agresifliğini artırdığını iddia ederek, "İran'ın Irak'taki destekçileri açıkça eğitim alıyor, Tahran'dan gelen silahları kullanıyor. İran rejiminin bu destekçilere son günlerde balistik füze desteği yaptığı da gelen haberler arasında." dedi.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Filistin konulu Ortadoğu toplantısında, Filistin konusunda konuşmayı reddederek İran'a yönelik suçlamalarını sürdürdü.

Konseyde İsrail'in üzerine çok gidildiğini savunan Haley, şöyle konuştu:

"Ortadoğu'da çatışmaya ve istikrarsızlığa yol açan bir ülke var ve bu İsrail değil, İran. İran'ın Irak'taki hedefi; burada Tahran'dan Akdeniz'e gelecek silah ve askerler için kendi kontrolünde bir merkez kurmak. İran son aylarda agresifliğini artırdı. İran'ın Irak'taki destekçileri açıkça eğitim alıyor, Tahran'dan gelen silahları kullanıyor. İran rejiminin bu destekçilere son günlerde balistik füze desteği yaptığı da gelen haberler arasında."

Haley, İran'ın son günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) füze saldırısı yaptığını ve 11 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirerek, İran'ın Irak topraklarına müdahalesinin BM Güvenlik Konseyinin dikkatinde olması gerektiğini belirtti.

İran'ın Irak'ı kendisine bağımlı hale getirmeye ve zayıflatmaya çalıştığını da öne süren Haley, "İran, zayıflamış bir Irak'ı kullanarak terör faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:23
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  2. israil
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