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ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman: İsrail'i savunmaktan çekinmeyen biriyim

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, skandal sözlerle İsrail terörüne arka çıktı. Kendisinin İsrail'i savunmaktan çekinmeyen sağcı biri olduğunu söyleyen Friedman, "Ben buyum" ifadesini kullandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 23:25
ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman: İsrail'i savunmaktan çekinmeyen biriyim

Başkent Tel Aviv'deki Kuzey Amerika Yahudi Federasyonunun Genel Kurulunda konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD ve Yahudi diasporasının İsrail ile olan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Yahudi dioasporası arasındaki anlaşmazlığın hiçbir zaman son bulmayacağını belirten Friedman, "Eğer amacımız bu anlaşmazlığı ortadan kaldırmak ise bence bundan başka yapacak daha iyi işlerimiz var." diyerek anlaşmazlığın çözümü için gösterilecek çabanın boşa gideceğini ima etti.

Diosparadaki bazı Yahudi kuruluşların İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddeti eleştirmesine üstü kapalı değinen Friedman, "Diasporadaki bizler İsrail'e huzur vermeliyiz. Her ülke barış ve güvenliğin korunması ile insan hakları ve sosyal adalet konusunda denge gütmek zorundadır." dedi.

'Ben buyum'

Her platformda İsrail'e olan desteğini açıktan dile getiren Friedman bugünkü konuşmasında da, "Ben İsrail'i savunmaktan çekinmeyen sağcı biriyim. Ben buyum." diye konuştu. Friedman, bugün itibariyle İsrail'in en fazla Yahudi nüfusuna sahip ülke olduğunu dile getirerek, İsrail'in artık ABD'nin küçük değil büyük kardeşi olduğunu kaydetti. Yahudi asıllı olan David Friedman, İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına verdiği desteğinin yanı sıra İsrail ile çok yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 23:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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