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ABD'nin İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddiası

ABD'nin, insansız hava aracının düşürülmesine karşılık olarak İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü

23 Haziran 2019 Pazar 13:51
ABD'nin İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD ordusunun, insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine karşılık olarak İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

Adları açıklanmayan ABD'li iki yetkili, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, siber saldırıların İran'ın düşürdüğü ABD İHA'sına cevaben Başkan Donald Trump'ın onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Üçüncü bir yetkili de saldırıyı genel hatlarıyla doğruladı.

Yetkililer, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait roket ve füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerinin hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada, siber saldırı planının, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerinin vurulması sonrası hazırlandığı ve Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı fikrinden vazgeçmesi üzerine uygulamaya konulduğu belirtildi.

- Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:51
  1. ABD
  2. iran
  3. İran Devrim Muhafızları (DMO)
  4. siber saldırı

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