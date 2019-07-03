0553 313 94 23

"ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Trump'la başlamadı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Donald Trump'la başlamadı. Cesaret, öngörü ve savaşa susamış B Takımı'na karşı direniş bunu sona erdirebilir"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
"ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Trump'la başlamadı"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD gemisinden atılan bir füzenin İran Hava Yollarına ait bir yolcu uçağını vurmasının 31. yılında paylaştığı mesajda, "ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Donald Trump'la başlamadı." ifadesini kullandı.

Zarif, İran uçağının 1988'de ABD gemisi tarafından düşürülmesini hatırlattığı Twitter mesajında, "31 yıl önce ABD savaş gemisi, IR655 yolcu uçağını İran'ın kara sularında vurarak, 66 çocuk dahil 290 kişiyi öldürdü." diye yazdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un temsil ettiği "savaş yanlısı" gruplara işaret eden Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı, Donald Trump'la başlamadı. Cesaret, öngörü ve savaşa susamış B Takımı'na karşı direniş bunu sona erdirebilir."

274 yolcu ve 16 kişilik mürettebatıyla Tahran-Dubai seferini yapan İran Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 3 Temmuz 1988'de, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir savaş gemisinden atılan füzeyle vurulmuştu. İnfilak eden uçaktaki 66'sı çocuk 290 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD olayın "kaza" sonucu gerçekleştiğini savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
  1. iran
  2. Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
    1. Eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
    2. Hafter için rüzgar tersine döndü
    3. Müslüman aktris Zaira, oyunculuğu..
    4. Kıbrıs gazilerine madalya
    5. Niğde’de 37 kaçak göçmen yakalandı
    6. GÜNCELLEME - Yozgat'ta silahlı kavga:..
    7. Torbalı için mimarlar yarışacak
    8. Başkan Şahin’den eğitime tam destek
    9. Erol Mütercimler, İsmail Küçükkaya ve..
    10. Mesut Barzani'den "Türkmen ve..
    11. Giresunspor, Uğur Akdemir’i kadrosuna..
    12. Başkan Selçuk : " Kumluca’da daha..
    13. Kaymakam Dinç vatandaşlarla buluştu
    14. Astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
    15. Afrika Kupası'nda grup aşamasının en..
    16. Giresunspor, Uğur Akdemir'i transfer..
    17. Başkan Beyoğlu, Alatosun sakinleriyle..
    18. Başkan Büyükkılıç acılı aileyi yalnız..
    19. Vali Günaydın Kayseri Memur Sen’i..
    20. BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut:
    21. Kadıköy’de yangın
    22. KÜYAP Yaz etkinlikleri başladı
    23. Gören şok oluyor
    24. Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı
    25. Konyaaltı Uncalı Pazarı, açılıyor
    26. "Darbe oldu görevden alındınız"
    27. Mardin’de doktorların darp edilmesine..
    28. Kene TBMM’ye taşındı
    29. TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması
    30. Türkiye'den Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz