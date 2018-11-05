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İran'a yaptırımda muaf tutulan 8 ülke hangisi?

ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararı resmen yürürlüğe girdi.ABD, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkeye yaptırımdan muaf tutma kararı aldı. Türkiye, İran'dan petrol alımına devam edecek. Peki ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımdan muaf tutulan 8 ülke hangisi?

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:55
İran'a yaptırımda muaf tutulan 8 ülke hangisi?

ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararı resmen yürürlüğe girdi.  ABD, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkeye yaptırımdan muaf tutma kararı aldı. Peki ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımdan muaf tutulan 8 ülke hangisi?

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. ABD'nin petrol ithalatı konusunda muafiyet uyguladığı ülkeler, Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu. ABD, 50 İran bankası ve 700'den fazla İranlıyı yaptırım listesine aldı. ABD, İran Havayolları ve 65 uçağı da yaptırım listesine dahil etti. ABD'nin İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf olduğunun açıklanması sonrasında 5,43'ün altına indi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:55
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