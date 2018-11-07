Hamas'tan ABD'nin İran yaptırımına ilişkin açıklama
Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı olmalarının, ABD zorbalığına karşı doğal bir pozisyon olduğunu belirtti.07 Kasım 2018 Çarşamba 16:45
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı olmalarının ABD zorbalığına karşı doğal bir pozisyon olduğunu söyledi.
Ebu Zuhri Twitter üzerinden Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırım konusunda Hamas'ın tutumunu eleştiren ve Hamas'ı bölgede İran'ın aracı olmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş'a cevap verdi.
"Doğal olmayan şey..."
"Doğal olmayan şey İsrailli mücrim liderlerin Filistin halkına karşı işledikleri suçların hesabını vermeden Arap toprakları üzerinde toplanmasıdır." ifadelerini kullanan Zuhri, İsrailli bakanların Abu Dabi ziyaretine atıfta bulundu.
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, geçtiğimiz günlerde Abu Dabi'ye ziyarette bulunmuş ve BAE'li yetkililerle birlikte şehri gezmişti.
Kaynak: Mepa News
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