Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, İran ziyaretinin hemen ardından, ABD'nin Irak'taki Maslahatgüzarı Joey Hood ile başkent Bağdat'ta görüştü.

Meclis Başkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ikili arasında basına kapalı yapılan görüşmede ABD'nin Irak'a istikrar ve güvenlik konusundaki desteği ele alındı.

İran ziyaretinin hemen ardından ABD'li yetkiliyle bir araya gelen Halbusi, "terör örgütü DEAŞ ve onun uyuyan hücreleriyle mücadelede, ABD'nin Iraklı güçlere istihbarat ve teknik konuda yardım sunmasının" önemine değindi.

Halbusi, ayrıca ABD'den "Irak'taki yeni hükümetin çalışma programını hayata geçirmesi, kentlerin yeniden imarı, iş fırsatlarının yaratılması, ülkede tam istikrarın sağlanması ve iç göçmenlerin bölgelerine dönmesi hususunda" destek istedi.

ABD'li yetkili Hood da Washington yönetiminin Irak hükümetine her alanda destek verip, istikrarın sağlanması için yanında duracağını vurguladı.

Söz konusu görüşmenin, Halbusi'nin Tahran'da gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretinden hemen ardından gelmesi ise dikkati çekti.

Halbusi, 6 Mart'ta resmi davet üzerine gittiği Tahran'da, İranlı mevkidaşı Ali Laricani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.