0553 313 94 23

"ABD'nin Irak'a istikrar ve güvenlik konusundaki desteği ele alındı"

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, İran ziyaretinin hemen ardından, ABD'nin Irak'taki Maslahatgüzarı Joey Hood ile başkent Bağdat'ta görüştü.

08 Mart 2019 Cuma 16:13
"ABD'nin Irak'a istikrar ve güvenlik konusundaki desteği ele alındı"

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, İran ziyaretinin hemen ardından, ABD'nin Irak'taki Maslahatgüzarı Joey Hood ile başkent Bağdat'ta görüştü.

Meclis Başkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ikili arasında basına kapalı yapılan görüşmede ABD'nin Irak'a istikrar ve güvenlik konusundaki desteği ele alındı.

İran ziyaretinin hemen ardından ABD'li yetkiliyle bir araya gelen Halbusi, "terör örgütü DEAŞ ve onun uyuyan hücreleriyle mücadelede, ABD'nin Iraklı güçlere istihbarat ve teknik konuda yardım sunmasının" önemine değindi.

Halbusi, ayrıca ABD'den "Irak'taki yeni hükümetin çalışma programını hayata geçirmesi, kentlerin yeniden imarı, iş fırsatlarının yaratılması, ülkede tam istikrarın sağlanması ve iç göçmenlerin bölgelerine dönmesi hususunda" destek istedi.

ABD'li yetkili Hood da Washington yönetiminin Irak hükümetine her alanda destek verip, istikrarın sağlanması için yanında duracağını vurguladı.

Söz konusu görüşmenin, Halbusi'nin Tahran'da gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretinden hemen ardından gelmesi ise dikkati çekti.

Halbusi, 6 Mart'ta resmi davet üzerine gittiği Tahran'da, İranlı mevkidaşı Ali Laricani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:13
  1. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara destek eylemi
    1. Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu..
    2. Bakan Kurum proje hakkında konuştu:..
    3. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    4. GAÜN’de iş hayatında kadının gücü..
    5. Liglerde play-off maçları tarihleri..
    6. Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar..
    7. Galatasaraylı futbolcular, eşlerine..
    8. Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı..
    9. Girişimci Kadınlar konferansı..
    10. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal..
    11. Kano’da 5 sporcu milli takım forması..
    12. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan..
    13. Derede kaybolan Kader Buse'nin babası..
    14. KPSS’siz personel alan kamu kurumları..
    15. "Elektrikte hizmet anlayışı farklı bir..
    16. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin..
    17. Ünlü hayırsever Monik İpekel:..
    18. Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    19. Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması
    20. SAÜ’de proje yönetimi eğitiminin..
    21. "'Sıfır Atık' projesi bir kadın..
    22. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan,..
    23. Ortaylı; “Tarihin önemli insanları..
    24. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi
    25. Türkiye Gençler Serbest Güreş..
    26. Çınar’dan büyüme değerlendirmesi
    27. Jandarmadan kadınlara karanfilli jest
    28. Avan proje ve ön fizibilite raporu..
    29. Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 1..
    30. Dana mezbahadan kaçtı, ortalık karıştı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem