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ABD'nin Irak-İran enerji ticaretine ek süre tanıması

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:38
ABD'nin Irak-İran enerji ticaretine ek süre tanıması

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "İran'dan, elektrik ve doğal gaz alımları için tanınan 45 günlük süreyi 90 gün daha uzatmasından dolayı" ABD'ye teşekkür etti.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar konusunun gündeme geldiği, Başbakan Abdulmehdi'nin de İran'dan elektrik ve doğal gaz alımı için ülkesine tanınan 45 günlük süreyi 90 gün daha uzatan ABD yönetimine teşekkür ettiği belirtildi.

ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesi meselesinin de gündeme geldiği görüşmede, Irak Başbakanı'nın, "Suriye'de güvenlik durumunun iyileşmesi ve siyasi uzlaşıya varılması, Irak'ın güvenliği ve bölgenin istikrarıyla doğrudan ilgilidir." dediği aktarıldı.

ABD, İran'dan elektrik ve doğal gaz alması için Irak'a tanıdığı 45 günlük süreyi perşembe günü 90 gün daha uzattığını duyurmuştu.

Irak, altyapısı tahrip edilen elektrik hizmetini sunabilmek için İran'dan günlük yaklaşık 1,5 milyar metreküp doğal gaz alıyor. Irak'ın, elektrik hizmeti sunabilmesi için doğal gaz alımında kısa vadede İran'dan başka kaynağı da bulunmadığı biliniyor.

Irak'ın resmi gazetesi Sabah'ta yayımlanan bir haberde, İran'a alternatif kaynak bulma çabası içerisinde olan Bağdat'ın ABD'li General Electric ve Alman Siemens Elektrik Şirketleriyle "doğal gazla çalışan taşınır elektrik istasyonları" konusunda anlaştığı kaydedildi.

Başbakan Abdulmehdi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında, ABD'nin bu konuda Irak'a anlayış gösterdiğini ifade etmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:38
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