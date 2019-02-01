0553 313 94 23

ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesi bekleniyor

ABD'nin Rusya ile 1987'de imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceği iddia edildi

01 Şubat 2019 Cuma 06:19
ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesi bekleniyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıklayacağı öne sürüldü.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Pompeo'nun yerel saatle cuma sabahı yapacağı açıklamanın INF ile ilgili olduğu belirtildi.

Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olan ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla ilgili olarak son dönemde iki ülke arasında karşılıklı suçlamalar yöneltiliyordu.

Pompeo, Aralık 2018'de Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya'ya INF Anlaşması'na uyması için 60 günlük süre verdiklerini açıklamıştı. ABD yönetiminin Moskova'ya verdiği süre 1 Şubat'ta doluyor.

ABD ile Rusya arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın iptali halinde silahlanma yarışının hızlanacağı ve bu yarışın Avrupa güvenliğini tehdit edeceği belirtiliyor.

ABD, anlaşmadan ayrıldığını açıklamasının ardından teknik olarak 6 aylık sürenin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak.

- INF Anlaşması

1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 06:19
  1. ABD
  2. INF Anlaşması
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnanılmaz olay! Evde yemek yerken hayatının şokunu yaşadı...
    1. İnanılmaz olay! Evde yemek yerken..
    2. Korkunç kaza... Çok sayıda ölü ve..
    3. Suriye'de büyük çatışma: 170'den fazla..
    4. Trump Twitter'dan esti gürledi! Onları..
    5. FETÖ'cü İpek'e soğuk duş... Tam 60..
    6. Jandarma etten duvar ördü... Gergin..
    7. Sosyal medya bu olayı konuşmuştu.....
    8. Sosyal medyada büyük operasyon!..
    9. ABD'den Gana'ya vize kısıtlaması
    10. Başdanışmanlığa sürpriz atama
    11. ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesi..
    12. Tansiyon düşmüyor... Aynı anda sokağa..
    13. Akılalmaz soygun! Her şey bir anda oldu
    14. Venezuela'da PDVSA işçileri ABD'yi..
    15. Beyoğlu’nda can pazarı... 11 kişi..
    16. ABD Meksika sınırına 3 bin 500 asker..
    17. AP'nin Guaido'yu Venezuela'nın "geçici..
    18. ABD, Danimarka'nın savunma..
    19. Kamerun'da Boko Haram saldırısı
    20. Fas'ta domuz gribi can aldı: 5 ölü
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi
    Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki