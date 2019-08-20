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"ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarında yaklaşımı net"

- Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri: "Yaptırımları ben belirlemiyorum ve ABD yönetiminin bu konudaki yaklaşımı çok net"

20 Ağustos 2019 Salı 16:40
"ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarında yaklaşımı net"

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD'nin Hizbullah örgütüne yönelik yaptırımlarında net bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Hariri, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda tamamlanan genişletme çalışmalarını yerinde inceledikten sonra basın toplantısı düzenledi.

ABD yönetiminin, Lübnan'da Hizbullah örgütü müttefiklerini de kapsayacak şekilde yeni yaptırımlar uygulaması ihtimaline dair Hariri, "Yaptırımları ben belirlemiyorum ve ABD yönetiminin bu konudaki yaklaşımı çok net. ABD Hazine Bakanlığı ile ilişkilerimiz çok iyi ve bu ilişkilere büyük önem veriyoruz. İnşallah bu yönde (yaptırımlar) bir gelişme olmaz." dedi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarının örgütün ülkedeki müttefiklerini de kapsayacak şekilde genişletileceği iddia edilmişti.

Hatta Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesi, Hizbullah'a yardım ettikleri gerekçesiyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalacak yeni isimler arasında Hristiyan iş adamı ve bakanların da olabileceğini yazmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise ABD'nin Hizbullah'a yakın Hristiyan isimleri kapsayacak yaptırımlarına dair kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini belirtmişti.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) 9 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği duyurulmuştu.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:40
  1. Başbakan Saad el-Hariri
  2. Lübnan

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