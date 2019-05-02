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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 9,9 milyon varil yükseldi- Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 100 bin varil artışla 12,3 milyon varile çıktı

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:21
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 9,9 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,9 milyon varil (yüzde 2,2) artarak 470,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 5,5 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 500 bin varil azalarak 648,6 milyon varil oldu.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 900 bin varil (yüzde 0,4) artışla 226,7 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,1 milyon varil azalmıştı.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 265 bin varil artışla 7,41 milyon varile yükselirken, ihracatı ise günlük ortalama 70 bin varil azalışla 2,61 milyon varile düştü.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artış gösterdi. Üretim ülkenin Alaska eyaletinde değişiklik göstermezken, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil arttı.

Böylece 20-26 Nisan haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 12,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:21
  1. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)
  2. ABD haftalık ham petrol stokları

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