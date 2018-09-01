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ABD'nin gözü kulağı Akdeniz'de! Rusya'nın gövde gösterisi bugün başlıyor

Rusya'nın Akdeniz'de 26 savaş gemisi ve ayrıca 34 uçak ve helikopterle gerçekleştireceği büyük tatbikat bugün başlıyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:06
ABD'nin gözü kulağı Akdeniz'de! Rusya'nın gövde gösterisi bugün başlıyor

Tatbikatı Kommersant gazetesine değerlendiren Berkeley Üniversitesi’ne bağlı ABD Donanması Araştırma Merkezi’nden savunma uzmanı Dmitriy Gorenburg, tatbikatın ABD’nin bölgedeki eylemlerine verilen bir yanıt olarak görülebileceğini ifade etti. Gorenburg, “Bu durum, tatbikatın görevleri arasında anti-denizaltı savunma unsurunun bulunduğunu kanıtlıyor. Zira tatbikat, bölgede Ohio ve Virginia sınıfı, Suriye’yi vurma kapasitesine sahip en az 2 ABD denizaltısının bulunmasıyla bağlantılı olarak yapılıyor” dedi.

"ANİ SALDIRI TUHAF OLUR"

Bölgede hangi güçlerin yoğun olduğunun bir önem taşımadığını ifade eden savunma uzmanı, önemli olan noktanın amaç olduğun belirtti. Gorenburg, “Şu anda ABD, Suriye’den birliklerini ve teçhizatını çekiyor ve böyle bir durumda, Washington’un ani saldırı düzenleyeceğini öngörmek tuhaf olur” yorumunu yaptı. Beyaz Saray’da Suriye stratejisi konusunda fikir ayrılığı yaşandığına da dikkat çeken Gorenburg, “Başkan Donald Trump, Suriye’deki askeri varlığı azaltmak istiyor ancak yönetimdeki birçok isim askeri varlığın sürdürülmesi gerektiğine inanıyor” diye ekledi.

DENİZALTI SAVAR UÇAKLARI VE AVCI SAVAŞ UÇAKLARI BULUNUYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, 1-8 Eylül tarihlerinde Akdeniz'de 26 gemi ve 34 uçak ve helikopterin yer alacağı Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev'in yönetiminde bir tatbikat gerçekleştireceğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda yer alan haritaya göre, tatbikat Akdeniz’de Suriye, Mısır, Libya, Kıbrıs ve Türkiye açıklarında bulunan 11 bölgeyi kapsıyor. Tatbikatta 2 denizaltı ile 26 gemi, 34 uçak ve helikopterin görev alacağı bilgisini paylaşan Korolev, Kuzey Filosundan Mareşal Ustinov füze kruvazörünün amiral gemisi olarak görev yapacağını aktardı. Uçaklar arasında da Tu-160, Tu-142MK ve İl-38 denizaltı savar uçaklarının yanı sıra Su-33 ve Su-30 avcı savaş uçakları bulunuyor.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 08:06
  1. Kommersant gazetesi
  2. Berkeley Üniversitesi
  3. ABD Donanması Araştırma Merkezi
  4. Dmitriy Gorenburg
  5. Beyaz Saray
  6. Rusya Savunma Bakanlığı
  7. Akdeniz
  8. Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev
  9. Kuzey Filosundan Mareşal Ustinov

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