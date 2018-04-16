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ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wall Street Journal gazetesine göre; Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya ve İran'ın Suriye’deki üslerini vurmayı planlıyordu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:22
ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!

Haber7-Elif Erdiş

Wall Street Journal'in Beyaz Saray’a yakın isimlere dayandırdığı habere göre Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye operasyonu için operasyon öncesinde 3 ayrı seçenek hakkında görüştü.

İlk seçenek, Suriye’nin bir takım kimyasal silah merkezi noktalarını içeren dar bir hedef kümesini içeriyordu.

Daha geniş hedef aralığı olan ikinci seçenek ise muhtemel kimyasal silah araştırma merkezleri ve askeri komuta merkezlerini içeriyordu.

En saldırgan öneri olan son plan ise, Suriye'de Esad'ın siyasi mekanizmasına dokunmadan rejimin askeri yeteneklerini zaafa uğratmak için Suriye'deki Rus hava savunma üslerini bombalamayı içeriyor olabilir.

Trump’ın gerçekleştirmek istediği plan, gerçekleştirilen operasyondan üç kat daha büyük sonuçlar doğuracak olan son seçenekti. Trump, Esed’in askeri teçhizatını ele geçirmek için bu adımı atacaktı.

Ancak ABD Savunma Bakanı Mattis'in Tahran ve Moskova’dan gelebilecek cevaplara karşı Trump'ı uyarmasıyla Başkan planından vaz geçti.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:22
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