ABD’nin gizli planı sızdırıldı! Filistin başkenti 4 sokaktan oluşuyor..

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ABD’nin ayrıntılarını gizli tuttuğu “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırılan büyük plan hakkında yeni bilgiler sızdırıldı.

FİLİSTİN BAŞKENTİ 4 SOKAKTAN OLUŞUYOR!

İsrail Maariv gazetesi, ABD’nin gelecekte İsrail ve Filistin taraflarına sunacağını söylediği “Yüzyılın Anlaşması” hakkında yeni bilgiler sızdırdı.

İsrail’in, taslağı dört gözle beklediği anlaşmanın sızdırılan bir kısım bilgilere göre Filistin’e başkent olarak Doğu Kudüs’ün 4 sokaktan oluşan Şu'fat, Mukaber Dağı, Isaviyah, Abu Dis’ten bölgeleri verilecek.

Plana göre İsrail’in elinde bulunan bu 4 bölgenin Filistin Yönetimine teslim edilmesi istenecek.

“BİLGİMİZ YOK”

Haberin devamında ise İsrail savunma bakanının geçtiğimiz hafta Washington’a yaptığı ziyaretinde “Yüzyılın Anlaşması” hakkında yeni detaylara sahip oldu.

Ancak Liberman ofisi konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederek “Liberman’ın görüşme detayları hakkında bir bilgimiz yok” demişti.

BATI ŞERİA’NIN %40’I

Fransız bir diplomat Şubat ayında yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti: Trump’ın Filistin için yaptığı plana göre Filistin devleti silahtan tamamen arındırılmış bir şekilde Batı Şeria’nın %40’ından ve Doğu Kudüs’ten oluşacak.