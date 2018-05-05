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ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı!

Amerikan deniz kuvvetleri, savaş gemilerinde kullanılan top ve füze düzeneklerinin yerine Helios adı lazer silahları yerleştirmeyi planlıyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:00
ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı!

Daily Star gazetesine göre Amerikan savaş gemilerinde kullanılan Phalanx MK-15 uçaksavar top sistemlerinin yerine Helios lazer silahının geçmesi bekleniyor.

İHA'LARDAN KORUNMAK İÇİN

ABD'li askeri yetkililere dayandırılan haberde bir kaynak "Günümüzde insansız hava araçlarına (İHA), küçük gemilere ve bazı yakın mesafelerde etkili olan silahlara karşı korunmak için gerekli güç ve ışın yapısına sahip lazerler söz konusu" bilgisini paylaştı.

ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurdu.

UZMANLARA GÖRE GEREKLİ TEKNOLOJİ HENÜZ YOK

Helios'un sayesinde Amerikan donanmasındaki savaş gemilerinde mühimmat stoklama ihtiyacı kalmayacağı belirtildi. Bununla birlikte uzmanlar Amerikan donanmasının bu tür yeniliklere henüz hazır olmadığına da işaret etti.

Washington merkezli Strateji ve Bütçe Değerlendirmeleri Merkezi'nin (CSBA) uzmanlarından Mark Gunzinger, lazer silahları için 'uygun elektrik tedarikinin' henüz geliştirilmediğini ifade etti.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:00
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