ABD'nin gizemli ismi MCCAIN gerçekte kim?

1967 yılında ABD'nin Vietnam'ı bombalarken düşürülen uçağının pilotluğunu yapan ve 5 yıl Vietnam'da esir kalan sonrasında ise ülkesinde senatör olan MCCAIN, ABD'nin derin devletini temsil eden kişilerden biri. Birçok ülkede iç karışıklık çıkaran ONG'ye de başkanlık yapan senatör MCCAIN Türk halkı tarafından terör örgütü YPG'ye verdiği destekle biliniyor. İşte MCCAIN'in gizemli hayatı...