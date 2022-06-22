ABD'nin gazladığı ülkede büyük özgüven! "Rusya ile savaşmaya hazırız"

Rusya ile 1340 kilometre uzunluğunda kara sınırı olan Finlandiya, Ukrayna savaşı sonrası NATO şemsiyesi altına girmek istiyor.

Moskova, Finlandiya'nın adımlarını dikkatle takip ederken, Helsinki yönetimi, askeri ittifakın bir parçası olarak kendini korumak istiyor.

"Sert direniş göstereceğiz"

Finlandiya Genelkurmay Başkanı General Timo Kivinen, Rusya tarafından saldırıya uğramaları halinde savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Onlarca yıldır olası Rus saldırısına hazırlandıklarını dile getiren Kivinen, bir saldırı durumunda sert direniş göstereceklerini belirtti.

"Ukrayna zor lokmaydı, Finlandiya da öyle olacak"

İskandinav ülkesi olarak önemli cephanelik inşa ettiklerini anlatan Kivinen, ancak askeri donanımın yanında, Finlerin savaşmak için motive olmalarının çok önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

General Kivinen, "Askeri savunmamızı sistematik olarak, Ukrayna'da yürütülen bu tür savaş için geliştirdik. Ukrayna, Rusya için çiğnemesi zor bir lokma oldu. Finlandiya da öyle olacak." dedi.

Geçmiş yıllarda yaşanan savaşların neticesi

Reuters'ın aktardığına göre, Finlandiya, doğudaki komşusuna karşı 1940'larda iki kez savaştı.

Sovyetler Birliği'ne karşı söz konusu savaşlar sırasında yaklaşık 100 bin Fin öldü. Finlandiya, topraklarının onda birini kaybetti.

Asker sayısı ve savunma anlaşmaları

Dünyanın en mutlu ülkesi olarak bilinen yaklaşık 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya'da 870 bini yedek olarak eğitilen asker bulunuyor. Savaş dönemi askerlerinin sayısı ise 280 bin civarında.

Finlandiya, dört yeni savaş gemisinin yanı sıra Lockheed Martin ile 64 adet F-35 savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı.

Yaklaşık 2 bin insansız hava aracı sipariş etmeyi de planlayan Helsinki, diğer taraftan Rusya sınırında bariyerler inşa ediyor.