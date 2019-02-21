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ABD’nin füzesavar gemisi Karadeniz’e girdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu 6.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:11
ABD’nin füzesavar gemisi Karadeniz’e girdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu 6. Filosu, Ukrayna’ya giden ağır silahlarla donatılmış füzesavar gemisinin Karadeniz sularına girdiğini duyurdu.


ABD Ordusu 6. Filo Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın sahil kentlerinde NATO programı düzeyinde gerçekleşecek olan Sea Breeze 2019 Tatbikat Programı kapsamındaki USS Donald Cook (DDG-75) füzesavar gemisinin, İstanbul Boğazı’nı geçerek 21 Şubat’ta Gürcistan’ın Batum Limanı’na demir attığı bildirildi.


Öte yandan, konuyla ilgili bir açıklama da ABD Ordusu Avrupa Generali James Foggo’dan geldi. Foggo yaptığı açıklamada, "Donald Cook gemisi 25 Şubat’ta Ukrayna’nın Odessa şehrinde olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:11
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