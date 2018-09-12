ABD'nin Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilme 'girişimi' İsrail'de memnuniyetle karşılandı

İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinli mültecilerin Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'a kalıcı olarak yerleştirilmesi yönünde bir girişimi bulunduğunu iddia ederek, bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Katz resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın, Filistinli mültecilerin, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'a kalıcı olarak yerleştirilmesi yönündeki girişimini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

ABD YARDIMI KESME KARARI ALMIŞTI

"Trump'ın bu girişimini" ne zaman resmi olarak duyuracağı ya da İsrail'e sunup sunmadığına ilişkin bilgi vermeyen Katz, "Mülteciler sorununun, Arap liderleri ve Filistinlilerin gündeme getirmesi sebebiyle devam ettiğini" öne sürdü.

Öte yandan, ABD yönetimi, söz konusu "girişime" ilişkin resmi bir açıklamada bulunmazken, bu ayın başında, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) sağladığı finansal fonları tamamen durdurma kararı almıştı.

ABD gazeteleri de Washington yönetiminin, Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesi için resmi yönelimlerde bulunduğundan söz ediyor.

FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER MESELESİ

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

Filistin-İsrail barış müzakerelerinde mülteciler meselesi, uzun yıllar masadaki en karmaşık konulardan biri olmuştu.

İsrail, Filistinlilerin 1948'de zorla göç ettirildiği topraklara geri dönmelerini kabul etmiyor. Arap ülkeleri de Filistinli mültecilerin kendi ülkelerine yerleştirilmesini reddediyor.