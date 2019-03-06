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ABD'den Filistin'e darbe

ABD'nin Filistin'e yönelik son darbesi, Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu ile "Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğini" tek bir diplomatik misyon olacak şekilde birleştirme kararı alması oldu. Bu kararın ardından uzun yıllardır Filistinlilere hizmet veren konsolosluk kapatılarak "Filistin İşleri Birimi" adı altında İsrail Büyükelçiliği çatısı altına alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:18
ABD'den Filistin'e darbe

 ABD'nin Filistin'e yönelik son darbesi, Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu ile "Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğini" tek bir diplomatik misyon olacak şekilde birleştirme kararı alması oldu. Bu kararın ardından uzun yıllardır Filistinlilere hizmet veren konsolosluk kapatılarak "Filistin İşleri Birimi" adı altında İsrail Büyükelçiliği çatısı altına alındı.

ABD yönetiminden, 4 Mart'ta yapılan açıklamada, Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunun Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiği duyuruldu.

Söz konusu adımın, "Bakan Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldığı" belirtilen açıklamada, tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği ifade edildi.

Washington yönetimi ayrıca "ABD'nin Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğinin" ek binası haline getirilen eski konsolosluk yerleşkesi içerisinde "Filistin İşleri Birimi" adını verilen bir birim kurarak, Gazze ve Batı Şeria'daki işlerin bu birim tarafından yürütüleceğini duyurdu.

ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yer alan bilgilerde de ABD'nin Kudüs'teki diplomatik temsilinin 1844'te kurulduğu, 1928'de konsolosluk olarak tanımlandığı, Mart 2019'da ise İsrail Büyükelçiliği ile birleştirildiği belirtildi.

- "Karar ABD'nin ne denli alçaldığını gösteriyor"

ABD'nin 14 Mayıs'ta İsrail'deki büyükelçilik binasını Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından gelen bu son "birleştirme kararı" Filistin tarafından tepkiyle karşılandı. Söz konusu karar Filistinlileri İsrail Büyükelçiliğine gitmeye zorluyor.

Atılan adımı kınayan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu, yaptığı açıklamada, "Bu karar ABD'nin, uluslararası kararları çiğneme ve Filistin halkının haklarını görmezden gelme konusunda ne denli alçaldığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Filistin'deki konsolosluğunun kapatılması kararının, Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Birimleri Konseyinin kararlarının uygulanması olduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası bir kongreyle barış sürecinin yeniden canlandırılması çağrısı yapıldı.

ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu, bağımsız bir diplomatik misyon olarak kurulduğundan bu yana Filistinliler ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkileri yönetiyordu. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği de İsrail ile ilişkileri tanzim ediyordu.

- ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

İsrail Filistin barış görüşmeleri 2014 yılında sonuçsuz kalmış ve Beyaz Saray İsrail'deki erken seçimlerin ardından nisan ayı içerisinde yeni bir barış planı açıklayacağını duyurmuştu.

İsrail, 1967 savaşında işgal ettiği şehrin doğu bloğu da dahil Kudüs'ün tamamını ülkesinin başkenti olarak görüyor. Fakat uluslararası toplum bunu tanımadığı için ülkelerin çoğunun büyükelçiliği Tel Aviv'de bulunuyor.

Filistinliler de 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. ABD'nin tek taraflı olarak aldığı bu karar Birleşmiş Milletler'de tepkiyle karşılanmıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini törenle Kudüs'e taşımıştı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:18
  1. Filistin
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