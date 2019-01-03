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ABD'nin FETÖ heyeti Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracak

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye temaslarında bulunan ABD'li heyetin, Ankara Adliyesi'ne geldiği öğrenildi. Heyet, FETÖ "sorumlusu" Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracak.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:25
ABD'nin FETÖ heyeti Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracak

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet başkentte temaslara başladı.

Heyet Ankara Adliyesi'nde tutuklu bazı FETÖ sanıklarının ifadesine başvuruyor. Heyet, FETÖ imamı Kemal Batmaz'ın ifadesine de başvuracak.

Heyetin Ankara'da temasları iki gün sürecek. Görüşmede taraflar, Türkiye'nin sunduğu yeni FETÖ delilleri üzerinden katedilen mesafeyi değerlendirecek.

Heyet, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da Türk yetkililere bilgi verecek

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:25
  1. Ankara
  2. ABD
  3. heyet
  4. adliye
  5. araştırma
  6. FETÖ

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