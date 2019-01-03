ABD'nin FETÖ heyeti Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracak
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye temaslarında bulunan ABD'li heyetin, Ankara Adliyesi'ne geldiği öğrenildi. Heyet, FETÖ "sorumlusu" Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracak.03 Ocak 2019 Perşembe 12:25
Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet başkentte temaslara başladı.
Heyet Ankara Adliyesi'nde tutuklu bazı FETÖ sanıklarının ifadesine başvuruyor. Heyet, FETÖ imamı Kemal Batmaz'ın ifadesine de başvuracak.
Heyetin Ankara'da temasları iki gün sürecek. Görüşmede taraflar, Türkiye'nin sunduğu yeni FETÖ delilleri üzerinden katedilen mesafeyi değerlendirecek.
Heyet, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da Türk yetkililere bilgi verecek
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