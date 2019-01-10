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ABD'nin eski Riyad Büyükelçisinden Kaşıkçı cinayeti yorumu

Robert Jordan:- "(ABD'nin Kaşıkçı cinayeti konusundaki duruşu) Bu konuda ivme kaybettik. Bu bir trajedi. ABD yönetiminden, bu cinayetin bazı suç ortaklarının vizelerini iptal etmekten başka bir adım göremedik. Bunun anlamı da bu suç ortakları ülkemize gelemeyecek ve Disneyland'a gidemeyecek. Bu tam bir saçmalık"- "Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun, ABD'ye seyahat ayrıcalıkları olmamalıdır. Ayrılacağı konuşulan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi görevini bırakmalıdır. General John Abizaid'in Suudi Arabistan'a büyükelçi olarak atanacağı duyuruldu ama bu konuda hala bir adım atılmadı"

10 Ocak 2019 Perşembe 22:01
ABD'nin eski Riyad Büyükelçisinden Kaşıkçı cinayeti yorumu

NEW YORK (AA) - ABD'nin eski Riyad Büyükelçisi Robert Jordan, Amerika'nın Kaşıkçı cinayeti konusundaki duruşuna ilişkin, "Bu konuda ivme kaybettik. Bu bir trajedi. ABD yönetiminden, bu cinayetin bazı suç ortaklarının vizelerini iptal etmekten başka bir adım göremedik. Bunun anlamı da bu suç ortakları ülkemize gelemeyecek ve Disneyland'a gidemeyecek. Bu tam bir saçmalık." açıklamasında bulundu.

Jordan, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, son dönemde Türk basınında yer alan ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının, içinde Kaşıkçı'nın cesedinin olduğu düşünülen torbaların taşındığı görüntüleri değerlendirdi.

Söz konusu görüntüleri, "şok edici ve mide bulandırıcı" olarak yorumlayan Jordan, ülkesinin Kaşıkçı cinayeti konusundaki duruşuna ilişkin, "Bu konuda ivme kaybettik. Bu bir trajedi. ABD yönetiminden, bu cinayetin bazı suç ortaklarının vizelerini iptal etmekten başka bir adım göremedik. Bunun anlamı da bu suç ortakları ülkemize gelemeyecek ve Disneyland'a gidemeyecek. Bu tam bir saçmalık." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'a daha sert yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayan Jordan, Yemen'deki iç savaşta ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği desteğin kesilmesi ve ekonomik ilişkiler konusunda adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Jordan, Kaşıkçı cinayeti konusunda atılması gereken diğer adımlar hakkında da "Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun, ABD'ye seyahat ayrıcalıkları olmamalıdır. Ayrılacağı konuşulan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi görevini bırakmalıdır. General John Abizaid'in Suudi Arabistan'a büyükelçi olarak atanacağı duyuruldu ama bu konuda hala bir adım atılmadı." görüşünü paylaştı.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:01
  1. ABD
  2. Cemal Kaşıkçı

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