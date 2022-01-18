ABD’nin en yetkili doktorundan ‘Omicron’ açıklaması!

Koronavirüs’ün en bulaşıcı varyantı Omicron, dünyanın dört bir yanında vaka sayılarının hızla artmasına neden oluyor. İlk defa Güney Afrika'da ortaya çıkan virüs, dünyanın çoğu ülkesinde görülüyor. Virüsün bulaşıcı olmasına rağmen daha az ölümcül olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunuyor. Bu araştırmaların en fazla yankı göstereni ise Omicron’un salgının sonunu getireceğine dair araştırmalar oldu. Ancak ABD’nin salgın konusundaki en yetkili ismi Dr. Anthony Fauci’den kritik bir açıklama geldi.

Sanıldığı kadar etkili olmayabilir

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş doktoru Fauci, Omicron'un pandeminin sonu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Davos kapsamında düzenlenen sanal etkinlikte konuşan Fauci, enfeksiyon yoluyla bağışıklığın sanıldığı kadar etkili olmayabileceğini söyledi. Fauci ayrıca bağışıklıktan kaçabilecek başka bir varyantın ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğu konusunda uyardı.