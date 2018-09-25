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ABD'nin en çok petrol ihraç ettiği ülke şaşırttı

ABD'de açıklanan rakamlara göre, bu yılın ilk altı ayında en çok petrol yüzde 21 ile Çin'e ihraç edildi.

25 Eylül 2018 Salı 11:06
ABD'nin en çok petrol ihraç ettiği ülke şaşırttı

ABD'nin bu yılın ilk yarısında en fazla ham petrol ihraç ettiği ülke Çin oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden yapılan açıklamada, yılın ocak-haziran döneminde ABD'nin en çok ham petrol sattığı ülkelerin başında Çin'in geldiği belirtildi.

Bu dönemde ABD'nin toplam ham petrol ihracatının günlük ortalama 1,8 milyon varil olduğu, bu miktarın günlük ortalama 376 bin varilinin (yüzde 21'inin) Çin'e gittiği ifade edildi.

İKİNCİ SIRADA KANADA

Ülkenin söz konusu dönemdeki ham petrol ihracatında ikinci sırada Kanada'nın yer aldığı, ilk 6 ayda bu ülkeye günlük ortalama 334 bin varil ham petrol satıldığı kaydedildi.

ABD'nin ham petrol ihracatında Asya'nın en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük piyasa olduğu ifade edildi. İtalya'nın günlük ortalama 165 bin varille söz konusu dönemde ABD'nin en çok ham petrol ihraç ettiği Avrupa ülkesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin ham petrol ihracatının yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre günlük ortalama 787 bin varil arttığı, ayrıca ülkenin toplam ham petrol ihracatının haziranda günlük ortalama 2,2 milyon varile yükselerek rekor kırdığı bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:06
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