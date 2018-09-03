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ABD'nin eğittiği PKK'lı terörist enselendi! Her şeyi itiraf etti

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Şenyayla bölgesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralı ele geçen Erhan Ertuğrul ile sözde bölge sorumlusu Mehmet Kaçan hakkında Diyarbakır Başsavcılığı'nca 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ertuğrul, Türkiye'ye sızmadan önce Suriye'de ABD'de askerlerinden bombalı drone eğitimi aldığını belirtti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:09
ABD'nin eğittiği PKK'lı terörist enselendi! Her şeyi itiraf etti

ABD'nın Suriye'de eğittiği teröristlerden birisi daha yakalandı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki baskında 13 terörist öldürülürken, Erhan Ertuğrul sağ olarak ele geçirildi.

SURİYE'DEKİ YPG KAMPINDA EĞİTİLDİ

Suriye'de ABD askerleriyle birlikte kamp yapan teröristlerden birisi olan Ertuğrul, 2 yıl faaliyet yürüttüğünü söyledi. Silahları, mühimmatları tırlarla gelen teröristler, ABD askerleri tarafından eğitilmeye de devam ediyor.

Kulp'ta yakalanan terörist Erhan Ertuğrul, Türkiye'ye sızmadan önce teröristlere Suriye'de bombalı drone eğitimi verildiğini aktardı.

Kuzey Irak'taki kamptan geldiği söyleyen terörist, "Türkiye'ye geçecek 25 kişilik terörist gruba bombalı drone eğitimi verildi. Diyarbakır Kulp kırsalına vardık." şeklinde ifade verdi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 07:09
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. terör örgütü
  4. drone

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