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Salih Yılmaz'dan ABD'nin 'dolar' yalanlamasına cevap geldi!

Bir ABD'li yetkilinin 'Dolar 7 TL olacak' dediğini öne süren Prof. Dr. Salih Yılmaz, ABD Büyükelçiliği'nin yalanlama açıklamasının ardından, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bu açıklamaya cevap verdi.

07 Ağustos 2018 Salı 16:46
Salih Yılmaz'dan ABD'nin 'dolar' yalanlamasına cevap geldi!

 Prof. Dr. Salih Yılmaz, ABD Büyükelçiliği'nin yalanlama açıklamasına twitter'dan cevap verdi.  Yılmaz, ABD'nin açıklamalarının inandırıcı olmadığını belirtti. 

Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın paylaşımı şöyle...

ABD Elçiliğinin açıklamasına cevaben:

ABD, FETÖ liderini korumaya devam ederek, PKK/PYD ile işbirliği yaparak Türkiyenin sağlam dost ve müttefiki olmaya devam edecek sözü ne kadar doğru ve inandırıcıysa ardından gelen cümleler de o kadar inandırıcıdır.

ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 16:46
  1. Prof. Dr. Salih Yılmaz
  2. Dolar 7 TL
  3. ABD'ye cevap
  4. twitter paylaşım
  5. karşı cevap

YORUM YAZ

  • basakbasak1 sa önce
    Aklin yolu birdir. Tabii ki
  • Osman 56@hotmail.comOsman [email protected]1 sa önce
    1 aydır bütün param Dolarda. Kafam rahat. 7 TL ye kadar bekliyecem , 40% getirecek.
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU1 sa önce
    Evet...Prof.Salih YILMAZ ÇOK DOĞRU İFADE ETMİŞ ; bütün MİLLETİN hissiyatını ifade etmiş. Evet ABD ,TÜRK MILETİNE GÜVEN VERMİYOR /VERMESİ İÇİN ÇOK ÖZEL YETIŞTIRIP ÜZERİMİZE SALDIĞIVAIZ KILIKLI FETÖYÜ 2016YILINDA DARBE TTEŞEBBÜSÜNDEN HEMEN SONRA TESLIM EDERDİ.
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