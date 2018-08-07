Salih Yılmaz'dan ABD'nin 'dolar' yalanlamasına cevap geldi!

Prof. Dr. Salih Yılmaz, ABD Büyükelçiliği'nin yalanlama açıklamasına twitter'dan cevap verdi. Yılmaz, ABD'nin açıklamalarının inandırıcı olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın paylaşımı şöyle...

ABD Elçiliğinin açıklamasına cevaben:

ABD, FETÖ liderini korumaya devam ederek, PKK/PYD ile işbirliği yaparak Türkiyenin sağlam dost ve müttefiki olmaya devam edecek sözü ne kadar doğru ve inandırıcıysa ardından gelen cümleler de o kadar inandırıcıdır.

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