Salih Yılmaz'dan ABD'nin 'dolar' yalanlamasına cevap geldi!
Bir ABD'li yetkilinin 'Dolar 7 TL olacak' dediğini öne süren Prof. Dr. Salih Yılmaz, ABD Büyükelçiliği'nin yalanlama açıklamasının ardından, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bu açıklamaya cevap verdi.07 Ağustos 2018 Salı 16:46
Prof. Dr. Salih Yılmaz, ABD Büyükelçiliği'nin yalanlama açıklamasına twitter'dan cevap verdi. Yılmaz, ABD'nin açıklamalarının inandırıcı olmadığını belirtti.
Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın paylaşımı şöyle...
ABD Elçiliğinin açıklamasına cevaben:
ABD, FETÖ liderini korumaya devam ederek, PKK/PYD ile işbirliği yaparak Türkiyenin sağlam dost ve müttefiki olmaya devam edecek sözü ne kadar doğru ve inandırıcıysa ardından gelen cümleler de o kadar inandırıcıdır.
ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
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