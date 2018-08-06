ABD’nin devlet terörü: Hiroşima

2. Dünya Savaşı son aşamasındayken takvimlerin 6 Ağustos 1945’i gösterdiği gün dünya tarihi bir katliamla sarsıldı. Sabah saat 8.15’de Amerika Birleşik Devletleri’ne ait "Enola Gay" adlı B-29 bombardıman uçağından Uranyum-235 tipi "Little Boy" (Küçük Oğlan) isimli atom bombası Batı Japonya’nın Çugoku bölgesinde bulunan Hiroşima’ya bırakıldı. Yaklaşık 13 bin TNT (tri-nitro-toluen) kuvvetindeki bomba Hiroşima’ya tam 43 saniyede düştü ve yaklaşık 600 metre yükseklikte patladı.

EN KALABALIK SAAT SEÇİLDİ

Nükleer bomba merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluştururken, 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti. Bu alanda bulunan insanların yüzde 90 hayatını kaybetti. Atom bombası, ilk aşamada 80 bin ve 1945 sonuna dek ise 140 bin insanın ölümüne yol açtı. ABD, saldırının etkisinin büyük olması için özellikle Japonların en çok dışarıda oldukları saati seçti. Bombalamada yaralanan çok sayıda kişi tıbbi yardım alamadan ölürken, şehre yardım götürmeye gidenler de bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak hayatını kaybetti. Hiroşima’daki saldırıdan sadece 3 gün sonra ise 9 Ağustos 1945’te Nagasaki’de Plütonyum-239 tipi atom bombası "Fat Man" (Şişko Adam) ile ikinci saldırı gerçekleştirildi.

NÜKLEER GAZİLER: HİBAKUSHA

Dünya tarihinin ilk nükleer saldırısı olan Hiroşima felaketi, hayatta kalan insanlarda ve sonraki nesillerde de kalıcı hasarlar oluşturdu. Bombadan yayılan radyasyon birçok çocuğun ve yeni doğan bebeğin genetik hastalıklara maruz kalmasına neden oldu. Radyasyonun etkisi o kadar büyüktü ki saldırı sırasında bir bakır parçası nikele dönüşmüştü.

Atom bombalarının patladığı anda Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde bulunup hayatta kalan kişilere ‘hibakusha’ adı verildi. Japon Hükümeti’nin 31 Mart 2007 tarihli araştırmasına göre 250 bin ila 400 bin civarında hibakusha halen hayattaydı.

ATOM BOMBASINA GİDEN YOLU HİTLER AÇTI

Aslında atom bombası üreterek bunu düşmanlarına karşı kullanma fikri ilk olarak Hitler’den çıktı. İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da git gide ilerleyen Naziler, Yahudilere de soykırım uyguluyordu. Tüm dünyanın tepkisini çeken Hitler’in atom bombası üretilmesi amacıyla araştırmalara başlanması talimatını verdiğini duyan Macar asıllı Musevi fizikçi Leo Szilard ve Nobel Ödülü sahibi fizikçi Albert Einstein, 1939 yılında dönemin ABD Başkanı Roosevelt’e bir mektup yazarak durumu aktardı.

JAPONLARIN BARIŞ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Bunun üzerine ABD’liler 1941’de Tennessee eyaletinde "Manhattan Projesi" adı altında atom bombası geliştirmeye başladı. Proje liderliğine ABD’li Robert Oppenheimer getirilirken, projede çoğunlukla Nazilerden kaçan Alman bilim insanları yer aldı. 120 bin kişinin katılımıyla üretilen bombanın New Mexico eyaletinde 1945’in Temmuz ayında yapılan test denemesi başarıyla sonuçlandı.

26 Temmuz 1945'de İngiltere, Çin ve ABD'nin "Potsdam Bildirisi" ile teslim olma çağrısında bulunduğu Japonya, 28 Temmuz’da "şartsız teslim olmayacağını" ilan etti. Japonya, 3 Ağustos’ta İttifak cephesine "anlaşmalı barış" teklifi yaptı ancak teklif kabul edilmedi. Bu gelişmenin ardından 6 Ağustos'ta atom bombası atıldı. Dönemin Japonya İmparatoru Hirohito, 15 Ağustos’ta ülkesinin teslim olduğunu ilan etti. Atom bombası sonrası, ABD’liler ölü sayısının 117 bin, Japonlar ise yarım milyona yakın olduğunu açıkladı.

"İNSANLIĞI KURTARMAYA YÖNELİK ZAFER"

Bombanın atıldığı tarihte ABD Başkanlığı görevinde bulunan Truman, Hiroşima’ya atılan atom bombası ile ilgili ayrınıtılı bilgileri halka sesleniş konuşmasıyla açıkladı:

"Hiroşimaya atılan atom bombası 13 Şubat 1945’te 130 bin Alman askerinin ölümüyle sonuçlanan Dresden Katliamı’na neden olan on tonluk bombalardan yaklaşık 2 bin kat daha güçlüdür. Atom bombasının Almanlardan önce keşfedilmiş olması insanlığı kurtarmaya yönelik çok önemli bir zaferdir."

TAM BİR DEVLET TERÖRÜ

ABD Başkanı yaptıkları katliamı bu sözlerle savunmaya çalışsa da insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu saldırı dönemin uzmanları tarafından “Devlet terörü” olarak nitelendirildi, atom bombalarının kullanılması için hiçbir koşulda geçerli bir sebebinin olamayacağı vurgulandı. Siyasi bir amaç uğruna sivillerin hedef olarak seçilmesi ve askeri gücün orantısız bir şekilde bu insanlar üzerinde kullanılması terörün tanımıyla birebir uyuşuyor.

TERÖRİZMİN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ

Sosyolog Kai Erikson’a göre Hiroşima atom bombası saldırısı askeri tesislerin yok edilmesinden çok, bu şehirdeki sivil halk yoğunluğunu yok etmeyi hedefledi. Princeton Üniversitesi profesörü Richard Falk, terörizmin en büyük düşmanı ABD Hükümetleri’nin Hiroşima’da terörizmin en büyük örneklerinden birini sergilediğini söyledi. Falk’a göre bu katliam ile savaş sırasında insan hakları ihlal edildi ve insanlığa karşı bir büyük bir suç işlendi. İkinci Dünya Savaşı’ndan önceki “Sivillere saldırmama kuralı” da bu saldırı ile yerle bir oldu.

"KARANLIK ÇAĞLARIN BARBARLARI GİBİ DAVRANDIK"

ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında en üst düzey deniz subayı Amiral William Daniel Leahy, atom bombası atılmadan önce Japonya'nın deniz ablukası altında olduğunu ve konvansiyonel bombalar kullanılarak mağlup edilmeye yaklaşıldığına dikkati çekti. Amiral Leahy, "Şahsi hissiyatım, atom bombası kullanarak karanlık çağların barbarlarının etik standartlarını benimsedik. Bu şekilde savaşmak bana öğretilmedi ve kadınlar ve çocukların öldürüldüğü savaşların kazanılması mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

TURGUT ÖZAL'IN JAPONLARLA HİROŞİMA DİYALOĞU

Japon eğitim uzmanları eğitim sistemimizi incelemek üzere Türkiye’ye geldiklerinde, Hiroşima felaketi ile ilgili Başbakan Turgut Özal ile Japon diplomatlar arasında ilginç bir diyalog geçti. Birçok bürokratın da hazır bulunduğu bir ortamda raporlar sunuldu ve Japonlar sonucu şöyle açıkladı: "Sizin eğitim sisteminizde milli ruh yok!"

"ÇANAKKALE 10 HİROŞİMA EDER"

Bunun üzerine Turgut Özal şaşırdı ve "Nasıl yani?" diye sordu. Japonlar ise şöyle devam etti:

"Biz Japonya'da okula başlayacak çocuklarımıza milli ruh şoklaması yaparız. Onları önce toplu halde hızlı trenlere bindirir; dev fabrikalarımızı, teknoloji merkezlerimizi gezdirir; ülkemizin gücünü gösteririz. Sonra da bu yavrularımızı alır; Hiroşima ve Nagasaki'ye götürür; orada atom bombası atılan ve yıllardır ot dahi bitmeyen alanları gösterir ve deriz ki: Eğer siz bilinçlenmez ve az önce gördüğünüz teknolojiye sahip olmak için çalışmazsanız sonunuz böyle olur."

Bu sırada Türk bürokratlardan biri araya girerek: "Ama bizim Hiroşima'mız yok ki!"

Japon uzman tokat gibi bir cevap verir: "Sizin Çanakkale'niz on Hiroşima eder!"