ABD’nin ‘destek gönderin’ demişti! Almanya'dan cevap gecikmedi
Almanya, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in destek çağrısına, "Suriye'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz" şeklinde cevap verdi.08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:12
Almanya, ABD’den gelen Suriye’ye asker gönderme çağrısını reddetti. Almanya hükümeti, Suriye’ye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Suriye’de kara birliğimiz yok ve bunu değiştirmeyi planlamıyoruz" dedi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Seibert, Alman hükümetinin DAEŞ karşıtı koalisyondaki mevcut önlemlere 'bağlı kalmayı' planladığını belirterek, "Ve bilindiği gibi bu, kara birliklerini kapsamıyor" ifadelerini kullandı.
ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Berlin’deki çeşitli temaslarının ardından Alman basınına demecinde, “Almanya’dan kara birliklerinin kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmesini istiyoruz” demişti. Jeffrey, Suriye’nin kuzeyini kontrol eden
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisinden Almanya’ya kritik çağrı! ‘Destek gönderin’
yardım için Almanya’ya askeri eğitimci, lojistik uzmanı ve teknisyen gönderilmesi çağrısı yapmıştı.
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