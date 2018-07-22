0553 313 94 23

Ruhani, ABD'nin yaptırımlarını eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik asıl siyasetinin “yaptırımlarla zayıflatmak, yıkmak ve bölmek”ten ibaret olduğunu ifade etti.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:11
Ruhani, ABD'nin yaptırımlarını eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ve genel olarak Washington yönetiminin İran politikasını eleştirdi.  

Beyaz Saray'ın hiçbir dönemde bu düzeyde uluslararası hukuk, İslam ve Filistin karşıtlığı yapmadığını belirten Ruhani, “ABD'nin İran'a yönelik asıl siyaseti yaptırımlarla zayıflatmak, yıkmak ve bölmekten ibarettir.” dedi. 

“ABD’NİN KOMPLOSU İRAN HALKINI YORMAKTIR”

İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getiren Ruhani, “ABD'nin son komplosu İran halkını yormaktır. Eğer Trump gibi yalancı zorbaya teslim olursak İran'ı yağmalayacaktır.” ifadelerini kullandı. 

İran'ın stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan Akdeniz, güneyde Kızıldeniz'e ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyen Ruhani, “Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır.” diye konuştu. 

SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ DÜZELTMEK İSTİYORUZ

 Ruhani, İran'ın komşularıyla ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek şunları söyledi:

En iyi ilişkileri komşularımızla kurmak istiyoruz. Yeni şartlar içinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz. İki yolumuz var. Ya teslim olacağız ya direneceğiz. Bu gün ABD ile diyalog kurmak, teslim olmak ve İran'ın kazanımlarını kaybetmesi demektir.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 12:11
  1. iran
  2. abd
  3. ruhani
  4. trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan'da 76 kaçak göçmen yakalandı
    1. Erzincan'da 76 kaçak göçmen yakalandı
    2. Erzincan'da 76 yabancı uyruklu yakalandı
    3. Siyonistler Nazizm'i hortlatıyor
    4. Fanatik Yahudilerden İsrail polisi..
    5. ABD'nin ciğerini anlattı: Bunların..
    6. Bombaladı! Beşiktaş'ta satılmayacak..
    7. Acı son... Aynı aileden 3 kişi öldü!
    8. Yok böyle bir şey! Düğün salonuna..
    9. Köprülerde tam 645 kişiyi kurtardılar!
    10. Hürjet Projesi'ne büyük destek!..
    11. Adıyaman'da korkunç olay: 5 ölü var
    12. Bakan Albayrak'tan G20 açıklaması!
    13. Sahte kimlikle kaçmaya çalışan FETÖ'cü..
    14. 3 milyon Müslümanı 7 yılda katlettiler
    15. Kolu alçıya alınan aday KPSS'ye girmek..
    16. Arabuluculukta kaybeden hep..
    17. Cezaevindeki darbeci pilotun yırtıp..
    18. MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ..
    19. Cammu Keşmir'de çatışma: 3 direnişçi..
    20. Bedellide ‘28 gün’ tartışması
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!