ABD'nin California eyaletindeki yangınlar kontrol altına alınamıyor

ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar hayatı tehdit etmeye devam ediyor.

Eyaletin kuzeyindeki Shasta bölgesindeki çalılık alanda geçen hafta başlayan yangın halen kontrol altına alınamadı.

Yetkililer, 23 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık 420 kilometrekarelik alanı etkileyen bu yangının ancak yüzde 23'ünde kontrolün sağlandığını belirtti.

Eyaletin kuzeyinde geçen haftadan bu yana yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edildiği bildirilirken, Shasta bölgesinde, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle, 10 bin kişinin evlerine dönmesine izin verildiği ancak 27 bin kişinin hala evlerinden uzakta olduğu kaydedildi.

California İtfaiyesi sözcüsü Scott McLean, Shasta bölgesindeki 8 kişinin ölümüne neden olan yangında, 818 evin yandığını, 165 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Bunun yanında, Mendocino ve Lake County bölgelerini etkisi altına alan yangınlarda da yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, yaklaşık 275 kilometrekare alanı etkileyen söz konusu çifte yangında 7 evin yandığını belirtti.

Yön değiştiren rüzgarlar ve kuraklık nedeniyle büyüyen yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyeci katılıyor.