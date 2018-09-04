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ABD'nin Büyükelçiliği'ne füze düştü! Bina çevresinde...

Libya'nın Trablus şehrinde devam eden çatışmalar sırasında ABD'nin Büyükelçiliği yakınına füze düşmesi sonucu bina çevresinde yangın çıktı.

04 Eylül 2018 Salı 20:58
ABD'nin Büyükelçiliği'ne füze düştü! Bina çevresinde...

Libya’da devam eden çatışmalar sonucu başkent Trablus’ta bulunan ABD büyükelçiliği binası çevresinde büyük bir yangının çıktığı öğrenildi. 

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği çevresinde büyük yangının çıktığı bildirildi. Yerel kaynaklar, Trablus’ta silahlı gruplar arasında devam eden çatışmalar sırasında ABD'nin Büyükelçiliği binasının yakınlarına füze düşmesinin üzerine bina çevresinde büyük yangının bir çıktığını aktardı. Büyükelçiliği çevresinde de silah sesleri de duyuldu. Libya Ulusal Güvenlik Kurumu, çıkan yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. 

27 Ağustos'tan bu yana Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Ağır ve orta dereceli silahların kullanıldığı çatışmalarda en az 50 kişinin hayatını kaybetti. 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:58
  1. Libya
  2. Trablus
  3. ABD Büyükelçiliği

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