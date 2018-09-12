0553 313 94 23

ABD'nin bütçe açığı 1 trilyon dolara koşuyor

ABD'de federal hükümetin 2018 mali yılına ait kamu açığının 1 trilyon dolara yaklaştığı öğrenildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:45
ABD'nin bütçe açığı 1 trilyon dolara koşuyor

ABD'de federal hükümetin 2018 mali yılına ait kamu açığının 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

ABD Kongresi Bütçe Ofisinin (CBO) bütçe raporuna göre, ülkede federal hükümetin kamu açığı ağustos ayı itibarıyla 895 milyar dolara yükseldi.

ÜLKE TARİHİNİN EN YÜKSEKLERİNDEN

Bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla 221 milyar dolar (yüzde 33) artan bütçe açığı, ülke tarihinin en yüksek beşinci bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.

ABD Kongresinin partiler üstü ekonomik araştırma kurumu CBO raporunda ayrıca federal hükümetin gelir ve giderleri arasındaki farkın, mali yıl sonu itibarıyla 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsüne yer verildi.

Mali yılın 1 Ekim'de başlayıp bir sonraki sene 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de federal hükümetin her yıl verilen bütçe açıkları nedeniyle 21,3 trilyon doların üzerinde borcu bulunuyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:45
  1. ABD
  2. ABD Federal Hükümeti
  3. ABD Kongresi Bütçe Ofisi

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280225 dk önce
    Ben anlamıyorum arkadaş 1 trilyon dolar borcu olan ülkede kriz yok aksine bizde var nasıl oluyor bu?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
  1. FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
  2. Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
  3. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
  4. İran'dan, ünlü uçak şirketi ATR'ye..
  5. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Varlık..
  6. 1,7 milyar dolarlık anlaşmada imzalar..
  7. Çorum'da akılalmaz olay! 8 köpeği..
  8. Barajda avlanan balıkçıyı şoke eden..
  9. Dolar kurunda düşüş sürüyor
  10. Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca..
  11. Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya..
  12. CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’..
  13. Çanakkale’de 42 kaçak mülteci yakalandı
  14. Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi
  15. Yakalanan terörist Esed rejimine böyle..
  16. Kafasına göre zam yapanlar yandı! TİM..
  17. Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek'..
  18. RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine..
  19. KYK burs başvuru ne zaman başlayacak?
  20. İstanbul ve Antalya birbirleriyle..
AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

Günün Karikatürü

12 Eylül 2018
Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!