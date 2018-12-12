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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: "(Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar."

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:02
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: "(Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar."
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:02
  1. kaşıkçı

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