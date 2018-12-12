Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Azez'de bomba yüklü araç patladı! 1 ölü, 20 yaralı
CHP'li il başkanı istifa etti
Çavuşoğlu'ndan Bozkurt ve Rabia uyarısı
FETÖ, kadınları kategorize etmiş!
FETÖ liderine ilanen tebliğ
Galatasaray'ın borcu açıklandı
İran ABD'nin o iddialarını doğruladı!
'Seçim kolisi' iddialarına yalanlama geldi
Nuray Mert'in cezası belli oldu!
Ruhani'den 'Deniz suyunu arıtalım' önerisi
Kızılay Başkanı açıkladı: İtiraz edeceğiz
ABD'den Kaşıkçı açıklaması: O kişilerle ilgili...
PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Erdoğan talimatı verdi: Bundan sonra ithal edilmesin!
AK Partili isme silahlı saldırı! Ameliyata alındı
Saadet Partisi'nden Hakan Fidan açıklaması
Trabzonspor'a Yargıtay'dan şok haber!
Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması!
Erdoğan'ın sözleri sonrası sınıra askeri sevkiyat!
Türkiye'den Fransa açıklaması: Lanetliyoruz
Demirtaş'tan 'reddi hakim' hamlesi!
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: "(Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar."
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:02
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:02
kaşıkçı
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Sağlık
Kışın sıcak suyu severiz ama, çok sıcak suyla banyo cildi kurutuyor
Sağlık
Kıl dönmesi tam dert
Yaşam
Kazada içinden çıkamazsanız facia olacaktır
Sağlık
Hepsini değil 4-5 tane yeseniz kâfi
Dünya
İsviçre’de Müslümanlardan tanınma başvurusu
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Aile nereye gidiyor?
Ahmet Gülümseyen
Fenerlisi, Trabzonsporlusu ne bekliyor?
Akif Bedir
Etme bulma dünyası
Ali Karahasanoğlu
Sözcü savunma yaparken, mahkumiyet belgelerini yayınladı!
Ayhan Demir
Buhranlarımız
Hüseyin Öztürk
Devletimiz Türkçe Konuşup Yazışmalı
Mehmet Koçak
ABD’nin ‘Sarı Yelekliler’ üzerinden darbesiyle sendeleyen E. Macron’un AB liderliği başlamadan bitti
Mustafa Çelik
Kibirle kirlenmek
Sedat Yılmaz
Onca alın terimizi ithalata mı verelim!
Vehbi Kara
Sermaye Üretme Yeteneği ve İmar Barışı
Yavuz Bahadıroğlu
“Övme” ile “sövme” arasında kaldık…
Son Eklenen Haberler
Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı
Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa maçı..
Mısır'da sarı yelek giyen avukata..
Meral Akşener'in eski avukatına..
Haley, Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı..
İP'de bir kriz daha! Kayyım davası..
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
Brand&Sport Summit 2018
Altın fiyatları
Çalış, çabala sonra Allah'a havale et
ÖKK darbe girişimi davası
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev küle döndü
Antalya'da 2 kişinin yaralandığı..
KDC'de seçim mitingine polis müdahalesi
Merkel'den DİTİB açıklaması
Fransa'nın Strazburg şehrindeki..
Kayserispor'da Akhisarspor maçı..
Azez'de bomba yüklü araç patladı! 1..
Tren ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HDP belediye başkan adayları 2019..
Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
Günün Karikatürü
Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
Türkiye orada askeri üs kurabilir
YORUM YAZ