ABD'nin beslediği terörist sayısı ortaya çıktı

Suriye’nin kuzey ve doğu bölgesinde dünyanın en büyük terör üssü ABD eliyle oluşturuldu. Suriye iç savaşını fırsata çeviren Washington, Suriye’nin Haseke, Rakka illeriyle Deyrizor ve Halep kırsalında 30 bin kilometrekarelik alanı PKK terör örgütüne tahsis etti. Dört ilin sınırları dahilinde 3 binden fazla beldeyi işgal eden PKK’yı tabela oyunları ile meşrulaştırma çabası veren Amerika, PKK’ya kara ve havadan silah, zırhlı ve cephane desteği vermeyi sürdürüyor. Deyrizor eski Askeri Meclis Başkanı İmed Said, bölgenin mevcut durumunu değerlendirdi.

65 BİN TERÖRİST VAR

İşgal bölgelerinde silahlı terörist sayısının 65 bini aştığını ve PKK’lı teröristlerin 2 yılı aşkın süredir tüm giderlerinin ABD tarafından karşılandığını belirten İmed Said, Pentagon’un bölgede aylık harcamasının silah yardımlarıyla birlikte 500 milyon dolar olduğunu kaydetti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Suriye kuzeyinde kara ve hava trafiğinin 2 yıldır hız kesmeksizin devam ettiğini vurgulayan Said, işgal altındaki topraklara ilişkin şu bilgileri verdi:

HAVA TRAFİĞİ ÇOK YOĞUN

“Başlarda DEAŞ bahanesiyle hava trafiği her daim canlı idi. Sonrasında terör örgütünü koruma ve silah-cephane sevkiyatı amaçlı hava hareketliliği devam etti. Münbiç, Rakka, Haseke bölgelerinde ABD’nin uçak ve helikopter yoğunluğu rahatsız edici boyutu çoktan aştı. Bir yandan PKK’ya hava sevkiyatı yapıyorlar diğer yandan ‘PKK’ya karşı çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin, örgüt bizim himayemizde’ mesajı veriyorlar.”

PKK işgalindeki Suriye kuzeyi ve doğusunda ABD’nin 20’ye yakın üssü var. Bu kamplardan birçoğu, teröristlerin eğitimi için kullanılıyor. PKK’ya silah taşıyan kargo uçakları ise sıklıkla bölgede uçuşlar yapıyor.

150 BİN KİŞİLİK CEPHANE

“İşgal hattında şu an 65-70 bin arasında terörist var ancak ABD, tahkimatını 150 bin kişilik bir ordu teşekkülüne göre yapıyor. Şu an hiçbir ülkede bu kadar terörist yok. Üstelik PKK mensuplarının tüm açık terör faaliyetleri DEAŞ bahanesiyle kapatılmaya çalışılıyor. Rakka’da Öcalan fotoğraflarını asan ve bölgenin tamamında PKK paçavralarını alenen taşıyan bir terörist oluşuma binlerce kilometrekarelik alan teslim edildi. Mevcut haliyle bu bölge, dünyanın en büyük terör adasına dönüştü.”

25 ÜLKEDEN GELDİLER

Deyrizor eski Askeri Meclis Başkanı İmed Said, ‘DEAŞ’a karşı mücadele’ kılıfıyla Halep ve Haseke’ye binlerce ithal teröristin getirildiğine dikkat çekti. Said, “Suriye sahasına ABD’nin kara gücü olarak getirilenlerin yüzde 40’tan fazlası ithal teröristler. 25’in üzerinde ülkeden paralı askerler Suriye’de PKK’ya destek amaçlı geliyor. Irak, İran ve Türkiye vatandaşları yoğunlukta. Avrupa ülkeleri ve ABD’den gelenlerin sayısı da azımsanmayacak düzeyde” açıklaması yaptı. 2014-2015 arası başlayan terörist transferinde Ayn el-Arab’ta kurulan kampın kullanıldığına işaret eden Said, “Buradaki teröristlerin sayısı daha sonra giderek arttı. Ayn el-Arab’ın ardından Haseke-Hola, Rasulayn ve son olarak Rakka-Zirai Araştırma Merkezi, Suriye dışından gelen ‘harici teröristler’ için kamp alanına dönüştürüldü. PKK saflarında savaşanlar için en dikkat çeken detay, bu katillerin kendi ülkelerine çok sık gidiş gelişleri olduğu halde hiçbir engel ya da hukuki işleme tabi tutulmamalarıdır” diye konuştu.