"ABD'nin Basra Körfezi'ndeki mevcudiyeti gerginlik kaynağıdır"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri mevcudiyetinin "kanunsuz" ve "gerginlik kaynağı" olduğunu söyledi.

Zarif, Çin Phoenix televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin uçak gemisinin Basra Körfezi'ndeki varlığının olumlu neticeler doğurmayacağını ifade eden Zarif, bunun "kanunsuz" olduğunu ve gerginliğe yol açacağını savundu.

Zarif, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını artırdığında Körfez ülkelerinin de tehlikelerle karşı karşıya kaldığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İran güçlü bir ülkedir ve kendisini koruyabilir. Ancak ABD'nin mevcudiyetinden zarar görecek olan bölgedir. ABD'nin İran için tehdit oluşturma ihtimalini de uzak görüyoruz. ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri mevcudiyeti kanunsuzdur ve gerginlik kaynağıdır."

- ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ne girişi

ABD uçak gemisi USS John C. Stennis geçen hafta Basra Körfezi'ne girerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Stennis uçak gemisinin başını çektiği ABD savaş gemi grubunun Basra Körfezi'ne girişi sırasında İran Devrim Muhafızları'na ait yaklaşık 30 gemi onlara eşlik etmiş, yakınlarına füze fırlatmıştı.

İran, ABD'nin savaş gemisi hamlesine karşı Basra Körfezi'nde kapsamlı tatbikat düzenlemişti.