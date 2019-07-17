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ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı

Polis tarafından yakalanan Hafız Muhammed Said'in, 2001, 2006 ve 2008'de Hindistan'da düzenlenen saldırıların azmettiricisi olduğu iddia ediliyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı

İSLAMABAD (AA) - ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said, Pakistan'da yakalandı.

Pakistan medyasındaki habere göre, Said, ülkenin doğusundaki Lahor'dan Gujranvala'ya giderken yolda terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Terörle mücadele yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 13 LET ve JUD isminden olan Said, "terör örgütlerini desteklemek, kara para aklamak ve terör örgütlerine maddi kaynak toplamakla" suçlanıyor.

LET, özellikle Hindistan'daki sivil hedeflere saldıran bir örgüt olarak biliniyor. Hindistan, örgütün 2001 parlamento saldırısı, 2006 Mumbai tren saldırısı ve 2008 Mumbai saldırısının ardında olduğunu iddia ediyor.

ABD de LET kurucusu Said'i 2008 Mumbai saldırısının ardından arananlar listesine eklemiş ve başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

Said, çeşitli dönemlerde Pakistan'da gözaltına alınsa da 2001'de LET'ten ayrıldığını iddia ederek kendisini savunmuş ve serbest bırakılmıştı.

Daha önce Pakistan, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü ilan edilen LET'in ardından JUD da 2008 Mumbai saldırısı sonrasında terör örgütü ilan edilse de Pakistan bu kararı şubatta almıştı.

Interpol, Said hakkında 2009'da kırmızı bülten çıkarmıştı.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
  1. Cemaat üd-Dava
  2. Leşker-i Tayyibe
  3. Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Hafız Muhammed Said
  4. pakistan

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