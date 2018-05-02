Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'nin baş düşmanı açıklandı! Ne Çin ne de Rusya..

ABD'de yayınlanan askeri stratejisi dergisi National Interest (NI) yaptığı açıklamada ülkenin en büyük düşmanının ekonomik borçlar olduğunu söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:17
ABD'nin baş düşmanı açıklandı! Ne Çin ne de Rusya..

ABD'de yayınlanan askeri stratejisi dergisi National Interest (NI), ABD'nin baş düşmanını açıkladı. Analizde ABD'nin baş düşmanının Rusya ve Çin değil, ekonomik borçlar olduğu vurgulandı.
NI'ya göre Washington, temerrüde giderek daha fazla yaklaşıyor. ABD Kongresi'nin bütçeden sorumlu biriminin verileri, ABD'nin borç yükü GSYİH'nin yüzde 1.6'sına, federal gelirlerinse yüzde 9.4'üne tekabül ediyor. NI uzmanlarına göre 2022 yılında bu rakamlar, en iyi ihtimalle sırasıyla yüzde 2.7 ve 16'ya yükselecek.
Son haftalardaki gelişmeler ışığında borç yükünün federal gelirin yüzde 20'sine çıkabileceğini düşünen uzmanlar, ABD halkının ödeyeceği vergilerin 1/5'inin devlet borcunun ödenmesi için kullanılabileceğine işaret etti.

BEYAZ SARAY'A BASKI!

NI'ya mevcut durumdan çıkış için Washington'un önünde iki seçenek var. Beyaz Saray, ya zorunlu harcamalarda kesintiye gidecek ya da vergileri artıracak. Ancak bu iki çözüm yolu da, Kongre tarafından engellenmiş durumda.

“ABD'NİN ÇIKIŞ YOLU BORCU YENİDEN YAPILANDIRMAK”

Dergiye göre ABD için olası çıkış yolu, ABD tahvillerin yaklaşık 1.2 trilyon dolarını elinde bulunduran Çinli ve Japon kreditörlerin yardımını alarak borcu yeniden yapılandırmak olacak.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:17
  1. abd
  2. National Interest
  3. Çin
  4. rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Tatlıses’ten eleştirilere yanıt
    1. İbrahim Tatlıses’ten eleştirilere yanıt
    2. Sağer AK Parti'den aday oldu
    3. MHP'li vekilden TFF'ye sert tepki: Bir..
    4. Aziz Yıldırım, kulüp satın almaya..
    5. Hristiyan Demokratlar imsakiye dağıttı
    6. Vecdet Öz 100 bin imza için YSK'ya..
    7. Katil Esed yine sivilleri vurdu! Çok..
    8. Akılamaz hırsızlık! 1 ayda 200 tane..
    9. Yine CHP yine sahtekarlık!
    10. Barzani İran'dan talep etti: İstiyoruz!
    11. Macron'dan savaş çıkaracak gaf:..
    12. Adıyaman'da şaşkınlık veren hırsızlık!..
    13. Sigara içen kadınlar daha erken..
    14. Avustralya'dan skandal karar! 1..
    15. O terör örgütü kendini feshetti!
    16. Kalp sağlığınız için dişlerinize iyi..
    17. Kayserispor'dan flaş açıklama!..
    18. Mark Zuckerberg'in İfade Verirkenki..
    19. İsrail, İranlı bilim adamının peşinde!
    20. Hekimlerin piri İbni Sina'dan 5 altın..
    HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
    HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!