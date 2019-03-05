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ABD'nin Avrupa Komutanı Scaparrotti'den Türkiye açıklaması

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti:- "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bu sistemler ne NATO sistemleri ile ne de entegre füze savunma sistemlerimizle çalışabilir. Bu birinci sorun. İkinci sorun ise F-35 uçakları ile ilgilidir. Bunun (S-400) tüm hava araçlarımıza, özellikle de F-35 uçağımıza yönelik sorun teşkil ettiğine inanıyorum"- "(Türkiye ile) Açık ve samimi bir iletişimimiz var ve şu aşamada ortak menfaatlerimize yönelik çalışma konusunda oldukça başarılıyız"- "(Türkiye ile) Askeri ilişkilerimiz, kuvvetlerimizi sevk etmemize de yansıdığı üzere bana göre geçen yıl daha da iyileşti"- "Benim askeri olarak tavsiyem, Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir ortakla, F-35 işini tamamlamamalıyız, (F-35leri) uçurmamalıyız veya çalışmamalıyız"

05 Mart 2019 Salı 21:16
ABD'nin Avrupa Komutanı Scaparrotti'den Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini söyledi.

Scaparrotti, ABD Lojistik ve Nakliye Komutanı Orgeneral Stephen Lyons ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde 2020 savunma bütçesine yönelik soruları yanıtladı.

- Türkiye'nin S-400 sistemlerini alması

Türkiye ile ABD ilişkilerine yönelik soruları yanıtlayan Scaparrotti, Türkiye ile güçlü bir askeri ilişkileri olduğunu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı yakından tanıdığını belirtti.

İki ülke arasında bazı konulardaki görüş ayrılıklarına rağmen askeri ilişkilerin iyi olduğuna işaret eden ABD'li komutan, "Açık ve samimi bir iletişimimiz var ve şu aşamada, ortak menfaatlerimize yönelik çalışma konusunda oldukça başarılıyız. Askeri ilişkilerimiz, kuvvetlerimizi sevk etmemize de yansıdığı üzere bana göre geçen yıl daha da iyileşti." diye konuştu.

Türkiye'nin S-400 sistemleri almasına yönelik soruları da yanıtlayan Scaparrotti, S-400lerin NATO sistemleri ile çalışmama durumunun yanı sıra F-35 uçakları için de risk teşkil edeceğini iddia etti.

Scaparrotti, "Türkiye, S-400 savunma sistemlerini alıp kendi topraklarına kuracaksa, bu öncelikli olarak ortak çalışabilirlik konusunda bir sorundur. Bu sistemler ne NATO sistemleri ile ne de entegre füze savunma sistemlerimizle çalışabilir. Bu birinci sorun. İkinci sorun ise F-35 uçakları ile ilgilidir. Bunun (S-400) tüm hava araçlarımıza özellikle de F-35 uçağımıza yönelik sorun teşkil ettiğine inanıyorum. Benim askeri olarak tavsiyem, Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir ortakla F-35 işini tamamlamamalıyız, (F-35leri) uçurmamalıyız veya çalışmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Türk yetkililerle bu konuyu konuştuğunu anlatan Scaparrotti, Türkiye'nin programdan çıkarılması durumunda Türk savunma sanayisinin ürettiği F-35 parçalarının nasıl ikame edileceğine yönelik bir soruya ise "Bu şu anda değerlendiriliyor." yanıtını verdi.

Rus S-400'leri ile F-35 uçakları arasında tercih yapmanın Türkiye için önemli bir karar olacağına değinen Amerikalı general, "Türkiye'nin S-400 alımını tekrar gözden geçireceğini umuyorum." diye konuştu.

-Karadeniz'den Rusya'ya mesaj

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Scaparrotti, ABD'nin Ukrayna'ya ağır silahların yanında, Kerç Boğazı için bazı deniz savunma sistemleri de vermeyi planladığını dile getirdi.

ABD'nin Avrupa'daki müttefikleriyle birlikte Karadeniz'deki varlığını son zamanda artırdığını kaydeden Scaparrotti, son iki ay içerisinde bölgeye iki kez destroyer gemisi gönderdiklerini ve bunun Moskova'ya önemli bir mesaj olduğuna dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 21:16
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  2. ABD Avrupa Komutanı Scaparrotti
  3. F-35
  4. S-400
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