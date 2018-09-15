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"ABD'nin anlaşmasından ümitli değiliz"

Filistinli arabulucu Saeb Erekat, ABD’nin bölgedeki çatışmayı sonlandırmak için hazırladığı Ortadoğu Barış Planı’ndan yana ümitsiz olduklarını ifade etti.

15 Eylül 2018 Cumartesi 21:02
"ABD'nin anlaşmasından ümitli değiliz"

Münübe Yılmaz

Filistinli arabulucu Saeb Erekat, ABD’nin bölgedeki çatışmaya son vermek için hazırladığı Ortadoğu Barış Planı’na dair ümidinin olmadığını ifade etti. Filistin’deki Eriha şehrinde basına yaptığı açıklamada Ortadoğu Barış Planını dünya kamuoyuyla paylaşma ihtimalini zayıf gördüğünü belirten Erekat, “ ABD’nin bir barış planı açıklayacağını asla düşünmüyorum. Dünya ABD’nin görüşlerine karşı ama onlar hala anlaşma maddelerinde değişiklikler yaptıkları planı uygulamakta kararlılar” dedi. ABD'nin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının da ABD’nin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü vurgulayan Erekat, “ Bize kendi gerçekleri üzerindeki barış anlayışından bahsediyorlar. Kuşhner ve Netanyahu’nun gerçeği;Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması, mültecilere geri dönüş hakkının verilmemesi, Yahudi yerleşim yerlerinin inşasına devam edilmesi Gazze’nin Batı Şeria’dan ayrılması gibi görüşler" diyerek, bu şartların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 21:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş46 dk önce
    abd barışa oynamıyorki , petrole oynuyorbaş çıban ısraille beraber. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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