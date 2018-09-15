"ABD'nin anlaşmasından ümitli değiliz"

Münübe Yılmaz

Filistinli arabulucu Saeb Erekat, ABD’nin bölgedeki çatışmaya son vermek için hazırladığı Ortadoğu Barış Planı’na dair ümidinin olmadığını ifade etti. Filistin’deki Eriha şehrinde basına yaptığı açıklamada Ortadoğu Barış Planını dünya kamuoyuyla paylaşma ihtimalini zayıf gördüğünü belirten Erekat, “ ABD’nin bir barış planı açıklayacağını asla düşünmüyorum. Dünya ABD’nin görüşlerine karşı ama onlar hala anlaşma maddelerinde değişiklikler yaptıkları planı uygulamakta kararlılar” dedi. ABD'nin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının da ABD’nin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü vurgulayan Erekat, “ Bize kendi gerçekleri üzerindeki barış anlayışından bahsediyorlar. Kuşhner ve Netanyahu’nun gerçeği;Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması, mültecilere geri dönüş hakkının verilmemesi, Yahudi yerleşim yerlerinin inşasına devam edilmesi Gazze’nin Batı Şeria’dan ayrılması gibi görüşler" diyerek, bu şartların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.