0553 313 94 23

ABD'nin anladığı dilden çarpcı yorum: Türkiye, ABD'ye orta parmakla cevap verdi

Türkiye ile ABD arasında Suriye ve S-400 krizlerine mercek tutan Avusturya merkezli Contra Magazin dergisi, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin net bir tutum sergilediğini belirten dergi, Türk hükümetinin S-400'ler konusunda bir kez daha 'orta parmak' gösterdiğini ifade ederek ABD'nin anladığı dilden bir haber yaptı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:22
ABD'nin anladığı dilden çarpcı yorum: Türkiye, ABD'ye orta parmakla cevap verdi

Contra Magazin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planlarına engel olmakla suçlamasını öne çıkardı.

Erdoğan'ın S-400 restini ele aldı

Bu gelişmenin Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde yeni gerilimi tetiklediğini yazan dergi, Türk hükümetinin ABD'lilere S-400'ler konusunda bir kez daha 'orta parmak' gösterdiğini ifade etti.

Anlaşmanın geri dönüşü yok

"ABD'lilerin taleplerine rağmen Türkiye, S-400 satın alma planlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmanın imzalandığını ve geri dönüş olmayacağını belirterek, Washington'u Rus-Türk ilişkilerine karışmamaya davet etti" denen analizde, Erdoğan'ın bundan kısa süre önce S-400'ler için kimseden izin almaları gerekmediğini söylediğini anımsattı.

Dergi, Çavuşoğlu'nun Patriot alımı konusunda ABD'yle anlaşma yapmaya hazır oldukları yönündeki sözlerini de ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:22
  1. Ankara
  2. S-400
  3. John Bolton
  4. ABD Başkanı Donald Trump
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Beyaz Saray
  7. Contra Magazin
  8. Patriot

YORUM YAZ

  • mehmet önenmehmet önen13 dk önce
    S-400 ler Türkiye icin cok cok daha güvenli bir karar.
  • uyan tcuyan tc24 dk önce
    abd den yumurta bile alsanız içine bakın sarısı varmı diye. pis yahudiler bunlar. yumurtanınsarısını şırıngayla çeker öyle satarlar. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • AlperAlper25 dk önce
    İncirlik,Kürecik,kapatılmalı ki,karşılık olsun.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bıçaklanan belediye başkanı hayatını kaybetti
  1. Bıçaklanan belediye başkanı hayatını..
  2. Kurtulmuş, canlı yayında soruları..
  3. Yunanistan'dan skandal karar!..
  4. Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu..
  5. “Mescid-i Aksa’daki gerilimden İsrail..
  6. Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı
  7. Almanya'da Türk avukata ikinci tehdit..
  8. Feci ölüm! İnceleme için geldiği..
  9. 17 yaşındaki kızı, internetten..
  10. Polonya'da bıçaklanan belediye başkanı..
  11. Uyuşturucuyu lavaş ekmeğin içine..
  12. Trump'tan flaş açıklama: Ruslar için..
  13. Otobüste bayılan genç kızı hastaneye..
  14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  15. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5..
  16. Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu
  17. GÜNCELLEME- İran'da kargo uçağı düştü:..
  18. İLKSAN Başkanı Tuncer'den Anıtkabir'e..
  19. Bursa Valiliğinden şiddetli fırtına..
  20. Borussia Dortmund'a Arjantinli genç..
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
Değerlere saldır Atatürk’e sığın
Değerlere saldır Atatürk’e sığın
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

Günün Karikatürü

13 Ocak 2019
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!