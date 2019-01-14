ABD'nin anladığı dilden çarpcı yorum: Türkiye, ABD'ye orta parmakla cevap verdi

Contra Magazin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planlarına engel olmakla suçlamasını öne çıkardı.

Erdoğan'ın S-400 restini ele aldı

Bu gelişmenin Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde yeni gerilimi tetiklediğini yazan dergi, Türk hükümetinin ABD'lilere S-400'ler konusunda bir kez daha 'orta parmak' gösterdiğini ifade etti.

Anlaşmanın geri dönüşü yok

"ABD'lilerin taleplerine rağmen Türkiye, S-400 satın alma planlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmanın imzalandığını ve geri dönüş olmayacağını belirterek, Washington'u Rus-Türk ilişkilerine karışmamaya davet etti" denen analizde, Erdoğan'ın bundan kısa süre önce S-400'ler için kimseden izin almaları gerekmediğini söylediğini anımsattı.

Dergi, Çavuşoğlu'nun Patriot alımı konusunda ABD'yle anlaşma yapmaya hazır oldukları yönündeki sözlerini de ekledi.