0553 313 94 23

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçisi olarak atanan David Satterfield, Senato tarafından da onandı

28 Haziran 2019 Cuma 09:23
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

ANKARA (AA) - ABD Senatosu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan David Satterfield'in görevini onayladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

- Satterfield kimdir?

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.

1980 yılından beri özellikle Ortadoğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu. Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı.

2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Şubat'ta Satterfield'ın adaylığını açıklamıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:23
  1. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
    1. Ağrı merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
    2. 'Sıfır Bir' dizisinin oyuncuları..
    3. Kocaeli’de 7 DEAŞ şüphelisi adliyeye..
    4. Aracını üzerlerine sürdüğü kişilerden..
    5. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında..
    6. Putin ve Trump bir araya geldi
    7. ANALİZ - ABD-Türkiye krizinin kazananı..
    8. Japonya ve ABD'den G20'de ittifak..
    9. İki ayrı kazada iki motosiklet..
    10. Dünyadaki tüm mazlumların yüzünü..
    11. Samsun merkezli change operasyonundan..
    12. Elif, Kick Boks’ta Milli Takım’a..
    13. Türkiye Finans'tan 480 milyon TL'lik 2..
    14. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    15. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aksaray'da
    16. Yaz okulu öğrencileri sanatla birlikte..
    17. Yeşilçam dublörünün sinema özlemi
    18. Karı-koca yarışı İstanbul'u birbirine..
    19. Dış ticaret istatistikleri (1)
    20. Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır..
    21. Alfa Romeo Tonale’ye Otomobil Tasarım..
    22. Tokat’a şehit ateşi düştü
    23. Asya borsaları
    24. Karslı kadınların kış hazırlığı başladı
    25. Adıyaman'da minibüsle traktör..
    26. Çayın azı şifa fazlası zarar
    27. Antalya’da ’Parasailing’ yapan..
    28. Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin..
    29. Nef, 2019’da konut teslimlerine devam..
    30. Başkent’te şiddetli yağış sonrası 237..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti