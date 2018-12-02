THY- Euroleague
0553 313 94 23

"ABD'nin ağır yaptırımlarına rağmen İran kendine yetecek seviyeye ulaştı"

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi:"Kevser savaş uçağı ve ürettiğimiz füzeler, yaptırımların etkisiz ve başarısız bir silah olduğunu gösterdi. Savunma alanında kırılgan yaptırımlara karşı direnerek ve tahammül ederek güce dönüştük"

02 Aralık 2018 Pazar 14:30
"ABD'nin ağır yaptırımlarına rağmen İran kendine yetecek seviyeye ulaştı"

TAHRAN (AA) - İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, ABD'nin 40 yıllık ağır yaptırımlarına rağmen savunma sanayisinde kendi kendilerine yetecek seviyeye ulaştıklarını söyledi.

Hatemi, yaptığı açıklamada, İran'ın savunma sanayisinde ulaştığı aşamayla ilgili bilgiler paylaştı.

İran'ın savunma üretiminde istenilen düzeyde bir faaliyet yürüttüğünü ve ABD'nin 40 yıllık ağır yaptırımlarına rağmen savunma sanayisinde kendi kendilerine yetecek bir seviyeye ulaştıklarını belirten Hatemi, Tahran yönetiminin insansız hava araçları, zırhlılar, radar sistemi ve füze üretiminde önde gelen güçlerden biri sayıldığını savundu.

Hatemi, ülkenin resmi haber ajansı IRNA'daki açıklamasında, ürettikleri insansız hava araçlarının hiç hata yapmadan uzun mesafelere uçabildiğini ve hedefleri isabetli bir şekilde vurduğunu aktararak, "İran füze üretiminde de önde gelen ülkelerden bir tanesi sayılıyor. Ürettiğimiz Kevser savaş uçaklarıyla da gençlerimiz 'biz yapabiliriz' gerçeğini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

İran'ın savunma sanayisinde geldiği noktayla ilgili Hatemi, şunları kaydetti:

"Kevser savaş uçağı ve ürettiğimiz füzeler, yaptırımların etkisiz ve başarısız bir silah olduğunu gösterdi. Savunma alanında kırılgan yaptırımlara karşı direnerek ve tahammül ederek güce dönüştük."

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:30
  1. iran
  2. Savunma
  3. Tahran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam Daveti 4 sınıfın elinde zaafa düşmüştür
    1. İslam Daveti 4 sınıfın elinde zaafa..
    2. Trabzonspor Kulübünün olağan kongresi
    3. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa..
    4. Esenyurt'ta vahşet! 700 lira için..
    5. Arjantin'den sonraki adresi belli oldu
    6. Hıristiyana çağrı
    7. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya polis..
    8. Çin ‘Nazi’ kamplarının görüntüleri sızdı
    9. Giresun gözünü İran'a dikti
    10. Saldıracaklardı... Kendileri patladı!..
    11. "ABD'nin ağır yaptırımlarına rağmen..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. MHP'den istifa etmişti! Yeniden aday..
    14. Adatıp Sakarya Büyükşehir'de Ozan..
    15. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    16. Hapiste iyice kilo almıştı! Grev..
    17. MÜSİAD'dan Hindistan açılımı
    18. Minik judocu rakibini "kaşla göz..
    19. Bakan Kurum'dan Yeşilırmak açıklaması!
    20. Bir anda yola fırladı... Feci şekilde..
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum